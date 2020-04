Cuarentena: Google Hangouts vs. Zoom ¿cuál es mejor?

La batalla de las videoconferencias.

Frente a la pandemia, los programas de videollamadas son una buena opción para seguir trabajando en remoto. Hay dos que han subido en popularidad estas últimas semanas. Se trata de Google Hangouts y Zoom. Ambos se pueden encontrar en versiones para distintas plataformas y muchos ya tienen preferencia por uno o por el otro. Si no sabes cuál te gusta más, acá vamos a tratar de contarte las principales similitudes y diferencias entre ambos.

Google Hangouts

El servicio de Google ofrece una buena calidad en sus videollamadas. La imagen es bastante fluida, incluso cuando tu servicio de internet no es el mejor. Algo muy útil que puedes hacer con esta aplicación es compartir tu pantalla, lo cual te puede ayudar en el caso que tengas que hacer clases o una presentación con material de apoyo.

Si bien es gratuito, es verdad que para usarlo es necesario tener una cuenta de google. Algo muy molesto si tienes que comunicarte con alguien que no tenga una.

Zoom

Zoom está enfocado para uso de empresas o seminarios en línea. Ofrece una muy buena calidad, en HD y sin cortes, incluso en videoconferencias con muchos usuarios en simultáneo. Para usarlo puedes descargar su versión de escritorio, o extensiones en navegadores como Firefox y Chrome. Tiene una interfaz muy intuitiva y fácil de usar.

Una ventaja por sobre Hangouts es que no es necesario que los asistentes tengan un usuario creado. Un profesor por ejemplo, puede crear una conferencia creando un código ID que envía a sus alumnos, quienes se pueden conectar a través de un link. Fácil y rápido. Además, se puede grabar la clase completa, para que los alumnos puedan volver a verla si es que lo necesitan.

Precio

Tanto Google Hangouts como Zoom tienen versiones gratuitas.

Google hangouts es el servicio estándar de videollamadas y cualquiera con una cuenta de google, gratis o pagada, puede acceder directamente desde aquí o desde la barra de chats en la bandeja de entrada de gmail. Es un servicio estable al estar alojado en los servidores de Google y permite tener videoconferencias con hasta 25 participantes en simultáneo.

En Zoom, la versión gratuita te permite hacer conferencias de hasta 40 minutos de duración. No más. Estas pueden realizarse entre 100 personas máximo.

Sin embargo, los dos tienen más funcionalidades que son de pago.

Google Meet es la herramienta para conferencias incluida en G suite, el paquete de herramientas para negocios de Google, algo así como la respuesta a Zoom. Su versión de pago incluye algunas funciones adicionales como poder realizar llamadas de hasta 250 participantes y transmitir video en vivo para hasta 100.000 espectadores en simultáneo. Además, presenta una interfaz de usuario un poco más amigable que Hangouts y tiene algunas funciones útiles para reuniones de trabajo como poder compartir tu pantalla con los otros participantes de las llamadas.

Puede salir mensualmente desde US $6 en su plan básico hasta US $25 en su plan para empresas. Mientras más costoso el plan, admite más usuarios por conferencia. Hasta 250 en el plan de empresas.

El "lado positivo" es que debido a la crisis sanitaria que atravesamos, Google lanzó una promoción especial. Si ya tienes la versión básica de G Suite, podrás acceder a las funcionalidades del plan de empresas, sin pagar el extra. Esto se extiende hasta finales de junio.

Las versiones pagadas de Zoom van desde US $14.99 a US $19.99 mensuales, lo que te permite reuniones más largas. Dependiendo del plan, pueden participar hasta 300 o 500 participantes en simultáneo.

Entonces ¿cuál te gusta más?

Como siempre, depende. ¿Para qué lo vas a usar? ¿Reuniones con tu equipo de trabajo? ¿Clases en línea?. Quizás el factor dinero sea algo importante para ti. ¿Tu empresa ya usa G Suite? ¿Necesitas algún programa que sea fácil de usar sin bajar un programa? ¿Cuán grande es tu equipo de trabajo?

Ambos cumplen su objetivo. Con los dos tendrás una imagen clara y podrás comunicarte de forma fluida. Además, con ambas plataformas podrás compartir pantalla para todos los presentes en la conferencia.

Sin embargo, debido a noticias muy preocupantes, puede que uno sea superior al otro. Hace poco reportamos graves problemas de seguridad de parte de Zoom, lo que podría poner en riesgo a los usuarios. Definitivamente la seguridad es importante a la hora de usar herramientas que graben tu cara y tu voz. O quizás conversaciones sensibles que no quieras que se filtren a terceros. No estamos diciendo que Google sea la empresa más segura del planeta, solo que hasta ahora no han habido problemas de ese tipo para Hangouts.