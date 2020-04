La novedosa opción que te presenta Cinemex para que te quedes en casa

La famosa cadena de cine, en México, pone a disposición del público una serie de títulos para disfrutar sin salir de casa.

La industria cinematográfica fue golpeada por las consecuencias que ha generado la pandemia del coronavirus. Múltiples estrenos pautados para verano del 2020 reprogramaron sus fechas para el 2021. El propósito principal de la Organización Mundial de la Salud es evitar, en la medida de lo posible, que la gente salga de su casa. Con esta recomendación se busca frenar la propagación del virus en el mundo.

Cinemex, empresa encargada del desarrollo de multiplex en México, presentó una idea para motivar a los usuarios a quedarse en casa. A través de su aplicación Cinemex Presenta, te dan la opción de adquirir recientes estrenos de películas. En el catálogo se puede encontrar la modalidad físico, en la que se puede adquirir la película por Amazon, o el formato digital, en las que se puede disfrutar del material on line.

Las plataforma de 'Cinemex Presenta' se puede descargar por Google Play o iTunes Store. También está disponible a través de Cinépolis Klic, Youtube y Total Play. La empresa de distribución del material cinematográfico trabaja bajo el mismo lema que todo el planeta: #QuédateEnCasa. Mientras más personas se adhieran a la recomendación, la propagación del virus bajará sus cifras.

Las mejores de películas de Cinemex Presenta a un clic de distancia para que vivas #LaMagiaDelCine.#QuédateEnCasa y disfruta de estas películas desde tu dispositivo favorito. pic.twitter.com/69vDHLIiUp — Cinemex (@Cinemex) April 1, 2020

Cifras que deberían motivarte a quedarte en casa

Este 2 de abril el conteo mundial de infectados por el peligroso COVID-19 sobrepasó el millón de personas. Asimismo más de 52.000 personas perdieron la vida y más de 200.000 se recuperaron de la enfermedad. En México la cifra sobrepasó a los 1.300 afectados y hay al rededor de 37 fallecidos.

El negocio del cine tenía más de 10 largometrajes que pretendían romper con la cartelera. Casi todos decidieron postergar la fiesta para el próximo año. Títulos como los de la novena entrega de Rápidos y Furiosos, Peter Rabbit y A Quiet Place 2, no verán acción en el 2020. Mientras que la nueva versión de 007, No Time To Die, postergó su estreno para noviembre de este mismo año.