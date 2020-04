Cuarentena: parece que la CIA confirmó la existencia de extraterrestres y te invita a leer sus investigaciones

Nadie se esperaba que gracias a la cuarentena se liberaran unos cuantos archivos de parte de la CIA. Pero lo que menos nos esperamos era que estos archivos tuvieran que ver con la vida extraterrestre y el fenómeno ovni. Pero así es, y es información oficial y puedes acceder a estos archivos ahora mismo.

Había una época en la que la CIA no era conocida por nadie y eso tiene una razón muy obvia: era una agencia gubernamental secreta. No fue sino hasta muchos años después que Estados Unidos decidió admitir que tenían una agencia secreta.

Pero aún aceptado esas cosas al público, la CIA ha permanecido como una agencia de inteligencia ultra secreta. Tanto así que muchas de las cosas que sabemos de esta las sabemos por medio de rumores o por supuestos ex empleados.

Es por eso que cuando decidieron liberar documentos sobre investigaciones extraterrestres gracias a la cuarentena todos nos hemos quedado más que sorprendidos.

CIA never shies away from a challenge, even when they seem…otherworldly. #StayHome and learn more about CIA's investigations into UFOs.https://t.co/OI2kH1UoLP pic.twitter.com/vSvgXVbG8a

— CIA (@CIA) April 1, 2020