Coronavirus: Yu-Gi-Oh! ofrece fondos oficiales para videoconferencias

Gracias al coronavirus hemos llegado a la necesidad de quedarnos en casa para trabajar. Con el trabajo también vienen las juntas y eso nos hace recurrir a las videoconferencias las cuales pueden llegar a ser mucho más entretenidas de lo que pensábamos.

Yu-Gi-Oh! Es un anime que nos hace sentir nostalgia por aquellos tiempos en donde jugar con cartas era más importante del mundo. Y aunque hay quienes solamente vieron el anime y nunca se animaron a jugar, no cabe duda que sigue siendo una serie muy querida por los fans.

Sabiendo eso, el perfil oficial de Yu-Gi-Oh! En Twitter decidió compartir unas cuantos fondos de pantalla oficiales. Estos fondos se pueden usar para las videoconferencias que se hacen hoy en día para las juntas laborales o para las clases en línea.

Power up your next video conference by summoning one of these official Yu-Gi-Oh! Duel Monsters backgrounds! #yugioh pic.twitter.com/oNgTwcSsUj

— Yu-Gi-Oh! (@yugioh) April 21, 2020