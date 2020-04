Coronavirus: video muestra cómo un estornudo puede contagiarte

El coronavirus tiene diversas formas para transmitirse, siendo la más efectiva el estornudo. Ante esto, la compañía de Software francesa Dassailt Systèmes ha diseñado una simulación con la que explica este tipo de contagio.

El video muestra cómo un estornudo humano puede liberar gotículas del virus cuando es expelido. Con esto, la empresa muestra la efectividad que tienen sus equipos EPP ante esta situación.

Actualmente, estos protectores están siendo utilizados por diversos equipos médicos en el mundo. Gracias a ellos, logran evitar estar expuestos a la enfermedad, ya que cubren todas las áreas del rostro.

La compañía Dassailt Systèmes está enfocada a realizar software de diseño 3D. A través de este mecanismo, la empresa logra construir diversos productos 3D con el objetivo de perfeccionar sus funcionamientos en el día a día.

Este proceso se desarrolla tanto desde la concepción hasta el mantenimiento de los productos. En ámbitos generales, la compañía cuenta con clientes de diversas áreas, entre las que destacan las siguientes:

Ante la emergencia del coronavirus, la compañía también construye y desarrolla implementos de cuidado para la salud. Es aquí donde entra en juego los equipos de protección personal creados para enfrentar al COVID-19.

Con estos protectores especiales para el rostro, todas la zonas de "peligro" ante el virus quedan totalmente protegidas. Entre estas podemos describir a los ojos, las cavidades nasales y la boca.

En el caso que una persona estornude, los agentes patógenos liberados a través de gotículas pueden contagiar a otro. Es por esto que, gracias a estos protectores faciales especiales, se pueden evitar una mayor proliferación de contagios.

La empresa utilizó una de sus aplicaciones llamada SIMULIA PowerFlow con que se encargó de crear la simulación. Con ella, los desarrolladores crearon este estornudo para explicar cómo funciona la física del movimiento en las gotículas liberadas por una persona.

Por su parte, esta aplicación es utilizada por otras compañías para realizar otras ejemplificaciones. Algunas industrias que destacan por su uso son compañías relacionadas con la automotriz y la industria aeroespacial.

Dentro del video la compañía explica diversos factores que influyen en el estornudo. Entre estos se encuentra la velocidad con las que salen las gotículas de la boca, como también la distribución que estas tienen tras ser expelidas.

Gracias a la animación se puede obtener un resultado más claro de lo que ocurre cuando una persona estornuda. En el caso que ocurra esta situación con un infectado, las cosas se pueden complicar aún más. La posibilidad de que una persona COVID-19 negativo que no porta implementos de protección se contagie por un estornudo, es alta.

Ante esto, lo mejor es utilizar mascarillas y elementos de protección en lugares públicos. El no exponerse ante estas gotículas ayuda a evitar que exista una mayor proliferación en los contagios.

