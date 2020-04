Coronavirus: la vacuna que desarrolló la Universidad de Oxford funcionó en monos

El pasado 20 de abril en el mismo instituto del Reino Unido habían anunciado sobre una potencial cura que estaría lista para septiembre.

Hace una semana el periodista argentino Christian Martin anunció que Adrian Hill, científico de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, reveló una alta posibilidad de que para septiembre estaría lista una vacuna contra del coronavirus. Pues recientemente desde el centro de investigación de la misma casa de estudios, afirmaron que el antídoto funcionó en monos.

Un avance sin precedentes en la lucha que existe a nivel global, para curar y prevenir el COVID-19. El medicamento fue probado en monos macacos rhesus. Según los científicos: uno de los animales más parecidos al ser humano. Reseñó Infobae que el pasado mes de marzo inocularon a los simios con la vacuna. Después de eso les proporcionaron "altas dosis" del virus. El resultado final resultó ser alentador, pues 28 días después los animales gozan de un excelente estado de salud.

El proceso es esperanzador, pero todavía resta seguir algunos pasos. Los resultados todavía están siendo sometidos a un análisis y más tarde serán compartidos con otros colegas que no integraron el estudio. El propósito es que otros científicos de esta área validen el trabajo realizado.

¿Para cuando estaría disponible la vacuna contra el coronavirus?

En pro de poder avanzar, ya empezaron con pruebas en cientos de humanos. Antes de comenzar esto se aseguraron de que no tuviera contraproducentes para las personas. Es decir, no empeora el estado de salud, pero no pueden afirmar que cura el virus en humanos. En caso de que todo transcurra como lo planean y esta fórmula resulte ser la indicada, las vacunas se comenzarían a fabricar y distribuir de manera masiva para el mes de septiembre.

El número de infectados en todo el mundo sobrepasó las 3 millones de personas. Además de esto el número de fallecidos alcanzó a más de 216 mil personas y hay más de 925 mil recuperados. Estados Unidos le sacó una amplia ventaja al resto de los países con un millón de contagiados y 58 mil muertos. En México se superaron las 15 mil personas afectadas y el numero de caídos se acerca a los 1.500.