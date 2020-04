Coronavirus: policía italiana utiliza drones para controlar a quienes rompan la cuarentena

Es la realidad, no un episodio de Black Mirror.

La situación en Italia, debido al coronavirus, es crítica. Las cifras de muertos solo aumentan, y las autoridades aplicaron una cuarentena total como medida frente a la pandemia. Esto debido a que es uno de los países que ha sido golpeado más duro. La lista de contagiados es la segunda más larga, después que Estados Unidos. Pero tiene el primer lugar en número de muertes registradas, con 11.500 casos. Definitivamente un podio que nadie envidia.

Debido a esta situación, Italia se encuentra actualmente bajo una cuarentena estricta para sus ciudadanos. En un principio duraría hasta este viernes, pero lo más seguro, dicen las autoridades, es que se extienda aún más.

Para regular que la cuarentena se cumpla a cabalidad, las autoridades italianas están utilizando la tecnología. De una manera que quizás nadie podría haber imaginado hace unos meses atrás. Para controlar que los ciudadanos no salgan a recorrer las calles, la policía italiana está monitoreándolas con drones.

El uso de drones

El 23 de marzo, la autoridad de aviación italiana aprobó el requerimiento de la policía para utilizar drones. Cuentan con la ayuda del ejército, quienes también prestan sus servicios para hacer controles a las personas que transitan por las calles. Miembros del ejército pilotean los drones, para localizar a personas o automóviles que sigan moviéndose por las calles. Ellos entregan las coordenadas a la policía, quienes acuden a hacerles el chequeo de los permisos correspondientes para poder circular. Los ciudadanos italianos tienen normas estrictas que les impide salir, a menos que sea a comprar alimentos, ir a farmacias o a centros de salud.

Los drones que se utilizan pueden pilotearse por la ciudad, pero tienen prohibido volar cerca de aeropuertos. Los modelos utilizados por las autoridades son pequeños, y no pueden superar los 25 kg. Sin embargo, a pesar de su tamaño, han sido efectivos para identificar personas quebrando la cuarentena. Una mala noticia para los italianos que no sigan las reglas, ya que pueden enfrentarse a multas de hasta US $232 o incluso penas que comienzan desde 6 meses en prisión.

La medida, sacada de un episodio de Black Mirror, ha tenido resultados positivos. Además, las autoridades dicen que la cuarentena estricta ha comenzado a funcionar para el país europeo. Una razón más, según ellos, pero ser aún más estrictos con el control de los ciudadanos.