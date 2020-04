Coronavirus: estas son las teorías más locas del COVID-19 y el 5G

Durante la reciente pandemia del coronavirus han surgido algunas de las más locas teorías conspirativas con respecto a las redes 5G.

Diversas teorías conspirativas han surgido en torno al 5G, tras la pandemia del coronavirus. Son muchos los que creen que estas redes de tecnología móvil han sido creadas para distribuir el virus mediante su señal.

Ante esto, una gran cadena de teorías han surgido en torno a las redes de telecomunicación. Sin ir más lejos, hace algunos días, quemaron torres 5G en algunas ciudades de Inglaterra.

Fanáticos de las teorías conspirativas quemaron estas torres en las ciudades de Birmingham y Merseyside. Las localidades quedan ubicadas en el centro y al norte del país.

Coronavirus y 5G

Sin embargo, hemos querido profundizar un poco más con respecto a estas llamativas teorías. En el caso del Reino Unido, fue a través de redes sociales que los fanáticos comenzaron a distribuir este tipo de mensajes antes de cometer los actos.

Es más, algunos usuarios que defienden este tipo de ideas tienen miles de seguidores en redes sociales. Ante esto, los expertos se encuentran atónitos y no entienden cual sería la relación entre la enfermedad y las redes móviles.

En palabras de Stephen Powis, quien es Director Médico del Servicio de Salud en Inglaterra: "este es el peor tipo de noticias falsas". Entre algunos de los argumentos en los que se atacan a las redes telefónicas se encuentran los siguientes:

El 5G utiliza las redes para transmitir mediante ondas de radio el coronavirus.

Su objetivo principal es distribuir la enfermedad

Todo estaba planificado desde antes por China.

Si no remontamos un poco más atrás en el tiempo, estas teorías comenzaron a surgir a finales de enero en EE.UU. En aquel país, durante ese mes se comenzaron a ver publicaciones de este tipo a través de las redes.

Justamente coincide en el tiempo en que comenzaron a darse los primeros casos de la enfermedad. Sin embargo, la tendencia de las teorías van cambiando acorde al país. En Estados Unidos, estas fueron un poco más lejos llegando incluso a pensar que el 5G altera el cuerpo humano.

Entre las ideas más llamativas que encontramos en estas teorías destacamos las siguientes:

El 5G fue creado para desactivar el sistema inmune en el cuerpo humano.

Esto genera que algunas personas estén expuestas a contraer la enfermedad.

Desmintiendo la fantasía

Algunas de las redes sociales en dónde se ha podido ver la distribución de estas ideas son Facebook, Instagram y Nextdoor. Tal ha sido el revuelo causado por la noticia que instituciones oficiales han salido a desmentir el sin sentido.

Es el caso de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias en Estados Unidos (Fema), quienes publicaron un comunicado oficial. En él, desmienten categóricamente que el 5G cause o propague el virus y además enfatizan lo siguiente:

"Una teoría de conspiración en línea en todo el mundo ha intentado vincular la red 5G con el coronavirus. Como resultado, muchas torres fuera de los Estados Unidos han sido incendiadas. La tecnología 5G NO causa el coronavirus".

Para Simon Clarke, microbiólogo de la Universidad de Reading, esto no es real. "La idea de que el 5G recude tu sistema inmunológico no resiste al escrutinio". Por su parte, BBC señala que el coronavirus se ha distribuido por ciudades del Reino Unido donde no hay 5G.

Finalmente, no existe evidencia que ampare este tipo de teorías conspirativas, por lo que quizás pase como una "loca humorada" mientras el mundo atraviesa la mayor pandemia en décadas.