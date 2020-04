Coronavirus: Google se equivoca en su doodle por primera vez en la historia

Cuando Google hace algo, lo hace bien. Eso es algo que todo el mundo realmente cree porque rara vez sabemos que se equivocan. Pero parece que este año 2020 es tan especial que ocurrió algo que nunca pensamos posible: hubo un error en doodle.

Para aquellos que no saben lo que es un doodle, estas son las imágenes, videos y animación que Google hace para reemplazar su propio logo. Es gracias a esto que en fechas importantes Google decide crear un doodle nuevo para presentar el tema en cuestión.

El tema más reciente del que se hizo un doodle es nada más y nada menos que el coronavirus. Pero parece que la enfermedad afecta más que a los humanos y el motor de búsqueda salió con un error de ortografía.

Sorry but mind explaining me what "Cordonavirus" is? @Google pic.twitter.com/RXnT0vaXq1

— Prox (@ProxDee222) April 7, 2020