Coronavirus: estos son los fármacos por los que la OMS apuesta para encontrar una cura

La Organización Mundial de la Salud ha lanzado una nueva plataforma virtual donde participarán 45 países para probar 4 tratamientos para el coronavirus.

La OMS ha creado una plataforma virtual llamada Solidarity Trial que está relacionada con el coronavirus. En ella, un total de 45 países participarán en un ensayo internacional para probar cuatro posibles tratamientos.

Los procedimientos que serán probados son actualmente utilizados para otros tratamientos.

La plataforma realizará un ensayo histórico con el objetivo principal de reducir el tiempo necesario para encontrar medicamentos que funcionen.

Coronavirus y la OMS

Las palabras de la Organización Mundial de la Salud con respecto al ensayo fueron las siguientes. "Este es un ensayo histórico que reducirá drásticamente el tiempo necesario para generar evidencia sólida sobre los medicamentos que funcionan".

"Más de 45 países están contribuyendo a la prueba, y más han expresado interés. Cuantos más países se unan a la prueba, más rápido tendremos resultados".

Por otro lado, desde la institución realizan un llamado especial a la mayoría de naciones. Lo que la OMS pide a los países es que estos se abstengan de probar terapias donde no se ha demostrado eficacia contra la enfermedad. Con esto, se busca que no exista la improvisación ni tampoco la validación de medicamentos falsos.

En palabras del director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "La historia de la medicina está llena de ejemplos de medicamentos que funcionaron en el papel o en tubos de ensayo. pero que no funcionaron en humanos o que en realidad eran dañinos".

"Ante esto, debemos seguir evidencia. No hay atajos(…) también debemos asegurarnos de que el uso de medicamentos no comprobados no genere una escasez de esos en el mundo para tratar enfermedades para las cuales han demostrado ser eficaces".

Fármacos elegidos por la OMS

Según información, debido a la urgente necesidad de tener resultados, se utilizó una llamativa forma para elegir los fármacos. Al parecer, estos no fueron seleccionados por su resultado final, sino por los siguientes criterios:

Fáciles de utilizar

Seguridad y efectividad conocida

Bajo perfil de toxicidad

Cantidad de abastecimiento

A continuación te decimos cuáles serán los cuatro medicamentos elegidos por la institución.

Cloroquina y Hidroxicloroqina : El primer medicamentos es utilizado para enfrentar la malaria. Por su parte, el segundo ha sido efectivo en tratamientos contra el lupus y la artritis.

: El primer medicamentos es utilizado para enfrentar la malaria. Por su parte, el segundo ha sido efectivo en tratamientos contra el lupus y la artritis. Rendesevir : Este es un antiviral utilizado para combatir el virus del ébola. Sin embargo, también es utilizado con frecuencia para otro tipo de infecciones como el virus sincitial, Marburg, Junín, fiebre de Lassa y el MERS.

: Este es un antiviral utilizado para combatir el virus del ébola. Sin embargo, también es utilizado con frecuencia para otro tipo de infecciones como el virus sincitial, Marburg, Junín, fiebre de Lassa y el MERS. Ritonavir o Lopinavir : Medicamento utilizado para combatir el VIH y la Hepatitis C.

: Medicamento utilizado para combatir el VIH y la Hepatitis C. Interferon-beta: Este remedio frecuentemente es utilizado para prevenir la inflamación. Con esto el remedio ha respondido positivamente para evitar el daño de nervios, como por ejemplo la esclerosis múltiple y tumores.

Hasta hoy jueves 9 de abril, las cifras del coronavirus en el mundo no son alentadoras. Los contagiados superan el millón y medio de personas mientras que los fallecidos se acercan a las 100.000 personas.