Coronavirus: según estudio, el COVID-19 podría estar en el aire contaminado

Parece que el coronavirus podría transmitirse de una manera mucho más sencilla de lo que pensamos: por medio de aire contaminado.

El coronavirus se ha propagado por todo el mundo de una manera muy preocupante. Y parece ser que se propagará mucho más rápido de lo que pensábamos. Pues estudios recientes muestran que este podría infectarnos por medio del aire contaminado.

Esto ya es demasiado

Sabemos que no es una situación fácil el tener que lidiar con el COVID-19, pues al ser una enfermedad nueva, constantemente se descubren muchas más cosas sobre esta. Muestra de ello es que durante un tiempo pensamos que los perros no se podían enfermar con este coronavirus pero resultó que se pueden enfermar. Pero no contagian la enfermedad a los humanos, te dejamos aquí la nota completa de eso.

Ahora parece que la infección se podría dar por medio de aire contaminado. Esto quiere decir que la contaminación en el aire podría ayudar a que nos enfermemos de coronavirus.

“Las partículas de contaminación son como micro aviones y los pasajeros son las gotas de saliva.”

Fue lo que dijo Leonardo Setti, un investigador de la Universidad de Bologna, en Italia.

De acuerdo a estudios que se realizaron al norte de Italia, los contagios podrían seguir ocurriendo e ir en aumento gracias a la poca calidad del aire. Estos estudios fueron llevados a cabo por la Universidad de Bolonia en Italia. Y aunque no han sido conclusivos aún, si se encontró al virus en partículas de aire contaminado.

No se tiene por seguro si estás partículas de aire contaminado que llevan COVID-19 pueden contagiar a los seres humanos. Pero ya se encuentran haciendo pruebas para confirmarlo o negarlo.

“Creo que el cambio diminuto de tamaño de las partículas combinadas hace que sea poco probable que jueguen un papel importante.”

Esto fue lo que dijo el profesor Frank Kelly del Colegio Imperial de Londres. Quien parece no descartar que la infección sea posible, pero si nos dice que es poco probable.