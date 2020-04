Coronavirus: Bill Gates financiará nuevas fábricas para 7 posibles vacunas contra el COVID-19

Bill Gates anunció la creación de nuevas fábricas que trabajarán para encontrar una cura para el coronavirus.

El multimillonario creador de Microsoft contó que su fundación financiará a 7 posibles candidatos. De este total, Gates elegirá a dos finalistas, en los que invertirá millones de dólares para concretar los proyectos.

Para el empresario, la situación que actualmente atraviesa el mundo será una pérdida de billones de dólares para la economía.

Es por esto que, para él, invertir unos pocos miles de millones en ayudar para detener la pandemia es algo que vale la pena.

Las palabras del creador de Microsoft y empresario fueron las siguientes. "Debido a que nuestra fundación tiene una experiencia tan profunda en enfermedades infecciosas, financiaremos algunos proyectos".

"Con esto queremos estar más preparados con un esfuerzo de encontrar una vacuna, nuestro dinero podrá acelerar las cosas".

"A pesar de que terminaremos eligiendo como máximo dos de ellos. Vamos a financiar fábricas para los siete solo para no perder el tiempo".

"Debemos decir seriamente que vacuna funciona y luego construiremos la fábrica".

Actualmente Gates se encuentra en el proceso de elegir a los siete primeros candidatos, que serán seleccionados según la vialidad de sus proyectos.

El proceso total en el que se probarán y se dará el sí para los proyectos podría tardar hasta unos 18 meses, según el empresario. Ante esto, lo que realmente le importa ahora al multimillonario es que los científicos logren encontrar una posible cura para el COVID-19.

Recordemos que Gates junto a su esposa Melinda ya habían prometido previamente el aporte de USD$100 millones. Con este monto el empresario espera entregar kits de detección en diversos lugares de Estados Unidos.

Finalmente, el empresario realizó un llamado al Gobierno de Donald Trump a potenciar las medidas.

Según su opinión, es necesario aplicar estrategias más certeras en cada Estado del país.

“We can save months, and every month counts.” @BillGates and Trevor discuss combating coronavirus tonight at 11/10c pic.twitter.com/fYijnZa6tF

— The Daily Show (@TheDailyShow) April 3, 2020