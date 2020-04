Ciencia: ¿Qué son esas manchas que observas en tus ojos?

La ciencia nos presenta grandes incógnitas pero también nos ayuda a responder incógnitas, justo como la que veremos el día de hoy.

La ciencia lo sabe, todos nos hemos preguntado alguna vez qué son las cosas que vemos flotando en nuestros ojos. Y es que parecen algún tipo de microorganismo que podría estar viviendo muy tranquilamente en nuestro cuerpo ¿cierto?. Bueno, pues estamos aquí para resolver tus dudas.

No, no son seres vivos

Si bien, estas cosas flotantes parecen realmente microbios o algo similar, la verdad es que son glóbulos rojos. Ademas de eso también podemos ver proteínas. A estas manchas que vemos en nuestros ojos se les conoce como miodesopsias. Se aprende algo todo los días ¿cierto?

Estas se encuentran justamente en la sustancia vidriosa de nuestros ojos. Pero ahora queda una duda más ¿cómo es que es podemos verlas?

La respuesta tampoco es muy complicada, pues es básicamente gracias a la luz. Más específicamente, podemos verlos gracia a que las miodesopsias se acercan a la parte de atrás del ojo. Esto hace que se creen sombras pequeñas sobre la retina y es así que podemos verlas en contraste con el fondo.

Estos parecen estar relacionados al envejecimiento, pues a medida que las personas van creciendo, estas figuras en los ojos se vuelven mucho más frecuentes. Pero no deberías preocuparte mucho realmente. No hacen algo, no son perjudiciales ni mucho menos.

