Parece que la ciencia recientemente hizo un descubrimiento que puede hacernos sentir un poco raros a la hora de tomar café.

La ciencia nos ayuda a saber lo que puede ser bueno para nuestra salud y también lo que puede ser malo para la misma. Es por eso que se siguen realizando estudios sobre todo los productos que consumimos para poder saber si estos se encuentran relacionados con alguna enfermedad o problema de salud. Parece que los estudios dieron frutos.

Todo en exceso es malo

No es un secreto que a muchas personas su salud no les importa en lo más mínimo, por lo mismo es que la industria tabacalera sigue generando millones de dólares. Pero parece que hay algo que muchos consumimos con regularidad que no sabíamos que nos podría afectar.

Estamos hablando del café, y aunque se recomiendo tomarlo para despertar y por ser una gran fuente de antioxidantes, parece que tomarlo en exceso nos puede perjudicar de una muy mala manera.

De acuerdo a investigaciones realizadas por la Universidad de Gotemburgo en Suecia, el modo en que preparamos el café podría aumentar la probabilidad de sufrir ataques cardíacos, así como aumentar o disminuir nuestra esperanza de vida.

Esto ocurre porque el café sin filtrar contiene ciertas sustancias que puede aumentar considerablemente el colesterol en nuestra sangre, lo que puede derivar en palpitaciones y arritmias cardíacas, tales como la fabricación auricular. Esto afectaría especialmente a quienes padecen hipertensión y a aquellos con obesidad.

Esto no quiere decir que dejes de tomar café o que vayas a padecer de problemas solo porque sí, esto quiere decir que lo mejor es consumir café de grano filtrado para evitar problemas. Eso si, recuerda que siempre es importante hacer ejercicio, aunque no sea todos los días pero que sea parte de tu rutina, además de consumir alimentos que hagan bien a tu cuerpo.

La salud es muy importante y usar un filtro de café podría salvarte la vida por completo.