Ciencia: se cerró el agujero de la capa de ozono del Ártico y no es gracias al Coronavirus Covid-19

El mundo atraviesa por una etapa de muchos cambios y algunas incertidumbres debido a la contingencia detonada por el Coronavirus Covid-19. La industria, la sociedad, la ciencia y tecnología están volcados a intentar salir adelante de esta situación, pero también en paralelo surgen otras situaciones inesperadas. Como lo que sucedió con la capa de ozono.

A finales de este mes de marzo y principios de abril se descubrió la existencia de un nuevo agujero en la capa de ozono ahora sobre el Ártico. Esto provocó mucho desconcierto e incertidumbre. Pero, por fortuna esto ha quedado atrás, ya que el agujero ha desaparecido prácticamente para sorpresa de todos.

La buena nueva la dio la cuenta oficial de Twitter del Servicio de Monitoreo de Atmósfera Copernicus, en donde relatan que en realidad ese agujero habría finalizado por un fenómeno climático no relacionado directamente con el aislamiento global de la humanidad a causa de la pandemia:

The unprecedented 2020 northern hemisphere #OzoneHole has come to an end. The #PolarVortex split, allowing #ozone-rich air into the Arctic, closely matching last week's forecast from the #CopernicusAtmosphere Monitoring Service.

More on the NH Ozone hole➡️https://t.co/Nf6AfjaYRi pic.twitter.com/qVPu70ycn4

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) April 23, 2020