Chile: PDI entrega alerta de nueva estafa online a través de la web

La Policía de Investigaciones de Chile anunció la existencia de un email en el que pedirían a los usuarios una suma de CLP $1.6 millones.

En Chile, la Policía de Investigaciones advirtió sobre una nueva ciberestafa. Se trata de un email que llega a los usuarios realizando una particular amenaza.

Dentro de la advertencia, el remitente afirma tener registros del consumo de sitios pornográficos de la víctima. Ante ello, las personas tienen que transferir un alta suma de dinero para evitar la divulgación del contenido.

Una de las cualidades del mensaje es que viene completamente en inglés. En la última semana, más de 50 personas han denunciado que han recibido el mensaje a través de sus mensajes personales.

Chile y ciberestafa

Según recopiló EMOL, el mensaje traducido que llega a los usuarios es el siguiente: "Sé que tu clave es XXXXX. Vamos directo al grano, ninguna persona me ha pagado para buscarte. Quizás no me conoces y te estás preguntando por qué recibiste este email".

Durante la cuarentena, la gran mayoría de personas pasa los días en sus hogares. Ante esto, el consumo de este tipo de sitios podría estar aumentando, por lo que algunas personas podría sentirse amenazadas con este tipo de mensajes.

El monto en dinero que pide el remitente a la víctima alcanza los USD$1.900. En pesos chilenos, esta cifra corresponde a los CLP $1.600.000 aproximadamente, dinero con el que el supuesto denunciante guardaría silencio.

Sin embargo, este tipo de extorsión por la web no es nueva. Según palabras del Eduardo Albornoz, comisario de la PDI, "esto es por temporadas. Estuvo presente en años anteriores, pero volvió en la última semana y lo que se busca es extorsionar a la gente".

Por su parte, desde la PDI advierten que algunos pagos se están exigiendo en Bitcoin. Con esta medida, como las criptomonedas virtuales no pueden ser rastreadas, es la forma en cómo los estafadores mantienen el anonimato.

Desde la institución advierten que este tipo de estafas irá en progresivo aumento. Las personas deben mantenerse alerta a ellas y tratar de aumentar los criterios en torno a los correos falsos que puedan recibir.