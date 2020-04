Batman, interpretado por Robert Pattinson, no estará en la pantalla grande por un tiempo bastante largo

Si tenías ganas de ver pronto al Caballero de la Noche, te tenemos malas noticias.

Debido al coronavirus, muchas de las producciones de Hollywood han pospuestos sus estrenos. Los cines cerrados no son el escenario idóneo para los grandes estudios. Si bien, últimamente han habido varios estrenos virtuales, lo cierto es que las grandes producciones de mucho presupuesto tendrán que esperar un poco más para ver la luz. Una movida estratégica bastante lógica, que seguramente evitará grandes pérdidas monetarias a las grandes productoras cinematográficas.

Si bien la televisión está llena de estrenos -que han sido recibidos con entusiasmo y gratitud por los espectadores, con ansias de llenar sus días frente a las pantallas- el panorama en el cine es desolador. Con una lista que solo continúa creciendo de películas agendadas para este año que fueron movidas para el 2021, la variedad de estrenos para este año cada vez es menor.

Uno de los estrenos más esperados del año se vio afectado por estas medidas. Si morías de ganas de ver al caballero de la noche interpretado por Robert Pattinson, lamentablemente tendrás que esperar aún más. The Batman, junto con un par de otras películas basadas en cómics de DC, son las últimas mega producciones afectadas por la pandemia.

Warner Bros acaba de anunciar que, debido al coronavirus, The Batman no llegará a la pantalla grande en la fecha que se había anunciado inicialmente, el 25 de junio de 2021. Para poder disfrutar de la cinta dirigida por Matt Reeves (también director de Planet of the Apes) los fanáticos tendrán que esperar 4 meses extras. La nueva fecha de estreno, según Deadline, es el 1 de octubre.

En esa nueva fecha los espectadores podrán ver al Caballero Oscuro de Pattinson. Y también a varios de los ciudadanos más famosos de Ciudad Gótica, incluidos Catwoman (Zoe Kravitz), The Riddler (Paul Dano) y The Penguin (Colin Farrell).

Otras películas de DC afectadas

Flash y Shazam 2 también se enfrentan a cambios de fecha. No llegarán a los cines hasta 2022.

Ezra Miller vuelve a su papel de Barry Allen, un investigador de escenas del crimen con súper poderes. Los fanáticos podrán disfrutar de Flash en su nueva fecha de estreno, el 3 de junio del 2022.

La secuela de Shazam del 2019, también corrió su fecha de estreno. Cambió su fecha de lanzamiento del 1 de abril de 2022 al 4 de noviembre de 2022.