El 29 de abril un asteroide volará alrededor de la Tierra

La NASA informó que el próximo 29 de abril un asteroide de gran tamaño volará muy cerca de la órbita del planeta Tierra. Sin embargo las administración de la Aeronáutica y el Espacio aseguró que no existen posibilidades de una colisión.

Según los informes de la NASA, el asteroide tiene una superficie de 1.7 kilómetros de largo y 4 kilómetros de ancho. Es decir, que en caso de choque con el planeta, causaría graves consecuencias. Pero dejaron en claro que el cuerpo rocoso pasará a una distancia "inofensiva".

De acuerdo a Slash Gear, los científicos de la empresa manifestaron que el 1998 OR2 pasará a una distancia equivalente a la de 16 veces la Luna y la Tierra. En algunos informes que se habían publicado, catalogaban al asteroide como potencialmente peligroso. Los observadores trazaron la linea del recorrido y calcularon que pasará a 6.2 millones de kilómetros de distancia.

El cuerpo todavía no está visible con telescopios simples. Cuando se acerque la fecha podrá ser visto con cristales de seis u ocho pulgadas. El próximo 28 de abril, la página VirtualTelescope.Eu iniciará una transmisión oficial para apreciar el paso del asteroide.

On April 29. asteroid 1998 OR2 will safely pass Earth by 3.9 million miles/6.2 million km. A @Daily_Express article implying there is a "warning" about this asteroid is false. A complete listing of all asteroid passes is always public at https://t.co/i6i8HwCDJq. Carry on!

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) March 4, 2020