Hubble capto impresionantes imágenes de un asteroide mientras se desintegraba

El famoso telescopio espacial Hubble captó imágenes del asteroide Atlas, mientras se desintegraba en el espacio. A través de la cuenta oficial de Twitter @NASAHubble, afirmaron que el cuerpo celeste se separó en más de 30 piezas. En las fotografías de aprecian las luces dejando una gran estela a su paso.

En la publicación, la NASA especificó que los fragmentos fueron captados en dos imágenes. La primera corresponde al pasado 20 de abril, en la que se contabilizaron 30 piezas. Mientras que la segunda es de tres días más tarde, en el que se dejaron ver 25. Los científicos todavía no están seguros si es que hay menos fragmentos del cometa o es que hay algunas partículas que no son visibles. Esto puede ocurrir en el caso de que no reciban luz solar.

"Su apariencia cambia sustancialmente entre los dos días, tanto que es bastante difícil conectar los puntos", afirmó David Jewitt. Este científico es profesor de ciencias planetarias y astronomía en UCLA, en Los Ángeles. La reseña lo calificó como uno de los líderes que fotografiaron Atlas.

"No sé si esto se debe a que las piezas individuales se encienden y apagan cuando reflejan la luz del sol, actúan como luces parpadeantes en un árbol de Navidad, o porque aparecen fragmentos diferentes en días diferentes", añadió Jewitt.

Otro de los científicos que encabezó la captura del momento, Quanzhi Ye, dijo que la mayoría de los cometas son demasiado débiles para poder captarlos en imágenes. Expresó su emoción debido a que estos eventos solo ocurren una o dos veces por década. El haber logrado las fotografías de este cometa dará a la NASA nuevas pistas del porque se fragmentan. Una situación que hasta la fecha es desconocida por los investigadores.

Algo que de debe celebrar del alcance de Hubble es que este cuerpo celeste está a 146 millones de kilómetros de la Tierra. Gracias a este lente espacial, se pudo determinar que cada partícula separada del cometa tenía el tamaño de una casa común. Sin embargo este se acercará a nuestro planeta el próximo mes. Estará a 40 millones de kilómetros, según informó la NASA.

