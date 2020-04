Aspiradora Robot Thomas Smart Clean Th-1100Sc, cumple pero se queda corta [FayerWayer Labs]

Te contamos qué nos pareció.

Debido a la pandemia, me tocó hacer el review de la aspiradora Thomas Smart Clean Th-1100Sc desde mi casa. Puedes adquirirla aquí.

Mientras hacía home office, puse a trabajar a la aspiradora por todas las superficies de mi hogar. Muchas tardes me dediqué a verla mientras daba vueltas por distintas habitaciones. Debo admitir que, quizás debido al encierro, me entretuve mirándola más de lo normal. De hecho, ya le tengo cariño.

La verdad es que soy nueva en el mundo de las aspiradoras robot. Tenía muchas expectativas, pero aún más curiosidad. En mi casa vive mucha gente, incluyendo niños. También hay dos perros. Además, por la cuarentena estábamos todo el día en casa. Sin duda una tarea difícil para una aspiradora, cualquiera sea. Quería saber si esta aspiradora robot podría con tal desafío.

Se ve, se usa y se carga como robot

Lo primero que destaca es su diseño. De color gris, con luces led incorporadas que se iluminan cuando está en funcionamiento. Es básicamente lo que esperaba de una aspiradora robot. Un look un poco retro futurista. Al fin y al cabo, es lo más cercano a una Robotina que uno puede tener en casa.

La aspiradora es muy fácil de usar, ya que es intuitiva. Tiene 4 modos distintos de limpieza. Viene con un control remoto, que también es sencillo y rápido de entender. Igual leí el manual de instrucciones, principalmente por el encierro de la cuarentena.

Cuando entendí cómo funcionaba, la puse en acción. Fue realmente un acontecimiento en mi casa. A pesar de que, en nuestra opinión el piso estaba bastante limpio, se notaba a simple vista por qué lugares ya había aspirado, y a qué lugares aún no iba. En un principio, me pareció de una potencia adecuada. Pudo fácilmente con pelo de perro y con el polvo. Lo que más nos sorprendió fue lo equivocados que estábamos sobre la habitación. Una vez terminó su primer circuito, al abrir su compartimento de polvo de 0,4 Lts. pudimos ver todo el polvo que aspiró. Fue realmente impresionante darnos cuenta de cuánto polvo puede acumularse tan rápidamente, sin que lo notemos a primera vista.

La primera carga de batería también fue una sorpresa positiva. La aspiradora robot Thomas tiene un sistema de Quick Charge. Con tres horas de carga, puede aspirar por 100 minutos aproximados. Cumple lo que promete. Pude hacerla trabajar varias veces al día gracias a este sistema.

Nuestra relación se empezó a oxidar

Con las primeras pasadas se fue también el entusiasmo inicial. Es impactante ver una aspiradora que se pasa sola, considerando que las únicas que había visto antes se movían -apenas- por mis tirones. Más encima, siempre se me enredaban las mangueras. Pero cuando superas el hecho de que sea un robot y además una aspiradora, deja de ser entretenido bastante rápido.

Las primeras quejas que escuché fueron sobre el ruido. Sinceramente ¿alguien pretende que una aspiradora no suene?. Es por lejos el implemento doméstico más ruidoso de una casa. Cuando me puse a trabajar en mi escritorio improvisado, decidí aprovechar de aspirar. Sí, suena. Fuerte. No, no tanto como una aspiradora tradicional. Mucho menos de hecho. Sin embargo es un poco molesto como para pretender trabajar en la misma habitación en que está funcionando. Así que prueba no superada. Tuve que detener la aspiradora y llevarla a otra habitación. Con la puerta cerrada y sin nadie en la pieza, no es tan terrible.

Modos de funcionamiento

Lo segundo que me molestó, y bastante, fue la lógica tras sus circuitos. Como dije anteriormente, la aspiradora tiene 4 modos de trabajo. Modo de limpieza aleatorio, de limpieza en espiral, limpieza de bordes y limpieza completo, que combina los tres modos anteriores.

Suena perfecto en papel, pero a la hora de probarlo, no fue tan maravilloso. Por mis observaciones al robot, llegué a la conclusión de que influyen dos características en la efectividad de limpieza según el modo elegido. Estos son: el tamaño de la habitación y la cantidad de obstáculos que existan en la pieza donde se quiera utilizar.

Al usarse en habitaciones pequeñas, cualquiera de los 4 modos puede cumplir con la tarea de aspirarla completa. De hecho, no importa realmente cuál modo elijas. El problema está cuando se trata de una habitación grande. Sin importar qué modo pongas, siempre pasará muchas veces por ciertos lugares específicos, y siempre dejará de lado otros lugares, que quizás ni tocará. Esto me pasó muchas veces, en piezas de distintos tamaños. Tiene solución, ya que el control remoto permite guiar a la aspiradora por los lugares que quieras, solo apretando los botones de la flecha en la dirección que quieras. Pero esa no es la idea. La idea es que la aspiradora sea inteligente, y detecte que si ya limpió repetidamente un punto específico en el piso, lo lógico es que siga adelante y limpie otro. Lamentablemente no es así.

También depende de qué objetos hayan en la habitación. Cuando la hice funcionar en una habitación que solo tenía una cama, con espacio suficiente para que la aspiradora pasara por debajo, funcionó perfecto. El problema fue cuando la hice andar en un lugar en el que habían sillas o muebles. El robot tiene sensores, que detectan obstáculos. Por esta razón, al detectar una pata de una silla por ejemplo, se da vuelta y cambia la ruta. El problema radica en que una pata de una silla no es un obstáculo realmente contundente. Sin embargo, la aspiradora no es capaz de esquivarla y seguir su camino. Cualquier objeto que haya en la habitación, hará que el circuito sea más engorroso. Que se de muchas vueltas antes de llegar a lugares en los que aún no ha aspirado. O simplemente, que no alcance a llegar antes de que se acabe la batería.

Decidí grabar un timelapse para lograr entender más o menos la lógica tras la decisión de recorrido.

El video muestra el movimiento de la aspiradora robot durante una carga entera. Eso fue aproximadamente 1 hora y media. Se aprecia el recorrido de la aspiradora.

Sensores

Pero los sensores sí son bastante buenos. Mi casa tiene escaleras. La primera vez que se acercó al borde, me dio un mini infarto pensando que rodaría para abajo. Pero los sensores anti caída funcionan perfecto. No hay riesgo de dejarlo en un segundo piso o en alguna superficie, porque no se caerá.

Dock de carga

Otra de las funciones de la aspiradora que me gustó mucho, fue la posibilidad de programarla. Viene con un dock de carga incluído. Lo enchufas en el piso y puedes cargar el robot. Cuando lo programas, sale desde el dock y aspira, sin necesidad de que estés ahí. Ideal para cuando sales de casa (SUPONGO). Esta función es muy útil y funciona muy bien.

Además, cuando estés aspirando, puedes detenerla con el botón "Ir a casa". Esto hará que la aspiradora busque el dock de carga para ir a guardarse sola. Quedará cargándose. Ideal. A veces la aspiradora tiene algunos problemas para realizar esta acción. Muchas veces los sensores detectaban obstáculos que en realidad no estaban ahí, por lo que para "ir a casa" debía darse muchas vueltas, quizás innecesarias. A veces directamente no lo logró. Pero en general, funciona bien.

Limpieza del dispositivo

A la hora de limpiar la aspiradora, el sistema es muy práctico. Tiene un compartimento donde guarda el polvo. Es hermético, y está bien diseñado, ya que es muy fácil sacarlo y vaciarlo. Se puede limpiar con el cepillo que viene incluído, o lavarlo con agua.

En mi caso la limpieza de los rodillos fue un poco más complicado, ya que los pelos que aspira se enredan muy fácilmente. Pero no fue nada tan terrible o que no se pudiera solucionar.

Conclusión

Al ser nueva en el mundo de las aspiradoras robot, no sabía realmente qué esperar. Pensé que esta máquina podría hacer la limpieza total de mi casa, pero en realidad no es tan así. Creo que es recomendable, pero como un apoyo para mantener la limpieza previamente hecha. No creo que sirva como aspiradora principal.

La recomiendo para lugares de tamaño mediano. O quizás para pasarlo por una habitación específica muy transitada, como por ejemplo, tenerla fija en un living.

En general, me pareció buena, pero esperaba más. Cumple, pero se queda corta. Quizás me traicionaron mis expectativas.

Puedes encontrar este modelo a la venta haciendo click aquí.