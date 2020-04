Cuarentena: Apple TV presenta contenido gratis

La plataforma de material audiovisual de Apple ofrece contenido original y gratuito en medio del confinamiento social por el coronavirus.

Las distintas plataformas que difunden contenidos audiovisuales intentan motivar a la población a cumplir la cuarentena. Ofrecen descuentos en sus paquetes y suscripciones gratuitas para contratar los servicios. Es el caso de Apple TV, quienes estarán ofreciendo películas y series sin cargos adicionales por un tiempo limitado. La app viene instalada en los distintos dispositivos de la marca y a través de su portal Apple.com.

La aplicación de Apple TV está disponible en iPhone, iPad, Apple TV, iPod touch, Mac, varios modelos de televisores inteligentes de LG y Samsung, y en los dispositivos de Amazon Fire y Roku. Además con la compra de un equipo de la marca, tienes un año del servicio gratis.

Entre las películas originales de Apple que se pueden ver en cuarentena, gratuitamente, están las series Little America, Servant, For All Mankind, Dickinson. Además podrás disfrutar de la película/documental: The Elephant Queen. Esta hermosa historia narra la vida de una madre elefante protegiendo a su rebaño.

Contenido de Apple para niños en medio de la cuarentena

Dentro de la misma plataforma de contenidos, hay una galería de opciones para los más pequeños de la casa: Snoopy in Space, Helpsters y la producción original de Apple, Ghostwriter. La empresa informática llegó con una nueva versión del fantasma escritor. En efecto, la serie se estrenó en el 2019 y generó excelentes críticas.