Apple: Tim Cook anuncia que la empresa está diseñando y enviando máscaras para trabajadores de la salud

Al parecer hubo un cambio de estrategia con respecto al uso de mascarillas por parte de la población. A finales de marzo, la OMS llamó a priorizar su uso para los profesionales de la salud. Una medida que intentaba concientizar sobre la escasez de este vital implemento. Sin embargo, días después, el mensaje cambió drásticamente. Las autoridades llamaron a utilizar mascarillas como medida de prevención. Incluso, a fabricarlas en casa.

Varias empresas han realizado donaciones de este implemento, tan necesario para evitar el contagio de coronavirus. A ellas se acaba de sumar Apple.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX

— Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020