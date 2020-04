Apple: rumor dice que la compañía planea eliminar la marca Beats

Los productos Beats se hicieron famosos tras unas campaña de marketing brillante, por parte del productor y magnate de la música, Dr. Dre. Como estrategia de posicionamiento de marca, los productos Beats estuvieron en los videoclips de las estrellas más importantes desde la segunda mitad de los dosmiles hasta hace poco. Incluyendo a Lady Gaga, Kanye West, Miley Cyrus, Snoop Dog, Jay Z y Eminem. Todos sus productos se convirtieron en objeto de deseo.

El 2014, Apple adquirió la marca por 3.000 millones de dólares. La adquisición se convirtió en unas de las transacciones más importantes para la compañía, que marcaría un precedente en negocios tecnológicos. Ahora, el 2020, Jon Prosser, un famoso periodista tecnológico experto en filtraciones, nos dio una actualización sobre la situación entre Apple y Beats.

Según Prosser, el plan de Apple es potenciar su exitosa línea AirPods. Por eso, se lanzarán productos Beats bajo esa línea. Para en un futuro, quizás no tan lejano, eliminar por completo la marca Beats.

You ready for this? 👀

Apple Over-Ear Headphones

Codename: B515

(Think Beats 700)

$350

Aimed for WWDC

AirPods X

Codename: B517

For sports/running

(think Beats X)

~$200

Aimed for Sept/Oct

☝️ Probably what DigiTimes thought was “AirsPods Pro Lite”

End goal: phase out Beats 🤫

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 7, 2020