Apple: iOS 14 tendrá cambios que lo harán más Android que nunca

Parece que Apple traerá grandes cambios para su iOS 14. Pues parece que este traerá consigo algunas cosas que lo hacen parecerse un poco a Android. Así es como lo asegura información que ronda por Internet de fuentes confiables.

Bueno, no exageremos tampoco, no quiere decir que esto vaya a ser simplemente una copia del otro sistema operativo, pero si hay coincidencias que parecen inspirarse un poco en cuanto a los fondos de pantalla se refiere.

De acuerdo a información del usuario de Twitter llamado @DoongleBookPro podemos ver un pequeño vistazo de como es que se usarán los fondos de pantalla en iOS 14.

Hey @EveryApplePro, @MaxWinebach said you like wallpapers pic.twitter.com/4P8BrMzCkI

— Dongle (@DongleBookPro) April 4, 2020