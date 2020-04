Animal Crossing: PETA crea una guía vegana para jugar este título

PETA a veces decide hablar de algún videojuego y cuando lo hace, casi siempre saca joyas como la que veremos a continuación con Animal Crossing.

Animal Crossing New Horizons trae consigo una gran variedad de actividades que puedes disfrutar con tus amigos y familia. Pero como llega a pasar de vez en cuando, a PETA algo de todo esto no le gustó. Es por eso que decidieron hacer una guía vegana para disfrutar el juego.

Nada de pesca ni de atrapar insectos

Dos de las actividades principales del juego es atrapar insectos y pescar. Lo cual te ayuda a entrar a actividades como concursos de pesca, crear figuras con los animales y ganar trofeos.

Bueno, pues la guía de PETA nos dice que no debemos hacer nada de eso, pues no somos dueños de los animales. Es por eso que aconsejan no hacer esta actividad para nada, para absolutamente nada. Esto incluye atrapar a los cangrejos ermitaños y a las almejas.

Sócrates es el enemigo

Algunos lo conocen como “Blathers” pues es su nombre en inglés y como sabrán, es quien maneja el museo de tu isla. Este museo solamente es posible abrirlo si la donas distintas cosas para mostrar en el museo, ya sean fósiles, peces o insectos.

Pues PETA nos incita a que no completemos el museo para nada. Lo que debemos hacer según ellos es solo donar fósiles. De lo contrario estaremos jugando mal Animal Crossing.

Solo usar productos veganos

Si llegas a desbloquear la tienda de ropa, entonces ten mucho cuidado con lo que compras. ¿Hay una chamarra de cuero? No la compres. ¿Hay botas de piel que se verían bien contigo? Olvidadas. Esto aplica también para todo lo que esté hecho con lana.

Simplemente puedes comprar ropa que tenga nylon, algodón, microfibras y poliester. Se los juro, esto no me lo estoy inventando.

Nada de casas para perro

Si, este es un punto que toca PETA sobre New Horizons. Si has jugado lo suficiente, sabrás que puedes construir una casa de perro. Esta tiene una cadena que va para adentro de la casa y tiene un tazón de agua.

Pues tampoco la puedes fabricar, no importa nada, ya que al hacerlo estarás lastimando y tratando mal a un perro que no se ve y que claramente no existe.

Fuente: PETA.