Animal Crossing New Horizons: un fanático recrea escenas de The Office

Animal Crossing New Horizons ha servido de lienzo para los incontables creadores de todo el mundo, lo que veremos a continuación es muestra de ello.

Animal Crossing New Horizons ha demostrado ser uno de los juegos más populares este año. No es solamente por su adictivo modo de juego, sino que se debe a la libertad creativa que te da para recrear muchas cosas, ya sea otros juegos o escenas de películas. Y eso es justamente lo que veremos aquí.

The Office con animales

The Office en su versión americana es una de las sitcom más exitosas a nivel mundial, y no porque la versión inglesa sea mala, sino que se le dio mucha más promoción a la versión con Steve Carell.

Gracias a su popularidad es que un jugador de Animal Crossing decidió recrear unas cuantas escenas de The Office dentro del juego de Nintendo. Los resultados son realmente muy divertidos y te lo dejamos a continuación.

no sleep = recreating scenes from the office in animal crossing 🙂 @theofficenbc #acnh pic.twitter.com/yZxlZTnlgQ — BAO (@_baoluu) April 14, 2020

Como podrás ver, estas escenas fueron recreadas casi a la perfección, tomando en cuenta los movimientos de cámara y hasta las reacciones de los aldeanos. Además de que fue mucho más allá y puso la escena original en una de las esquinas para que aquellos que no están familiarizados con la serie la pudieran disfrutar.

Si no has visto The Office, esta se encuentra en Amazon Prime Video y puedes verla desde el primer episodio.

De igual manera, si no has jugado a Animal Crossing, te adelantamos que es un juego realmente bueno que puedes descargar de manera digital para tu Nintendo Switch.

Si no estás completamente seguro de adquirirlo, te dejamos a continuación nuestra reseña de este título en donde hablamos de la infinidad de cosas que puedes crear gracias a todas las herramientas con las que cuenta este título.

Sin duda esta es una de las mejores recreaciones que hemos visto por parte de un fan de Animal Crossing y seguramente no será la última, así que nos mantendremos atentos a nuevas creaciones.