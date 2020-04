Android 10: usuarios se quejan de error que congela la pantalla y así puedes solucionarlo

Algunos equipos con Android 10 han presentado un problema en donde se congela la pantalla, y si te ha pasado a ti, entonces te diremos cómo solucionarlo.

Con el lanzamiento de Android 10 han llegado también errores que ha hecho que incontables usuarios se quejen. Y no es para menos, pues no ha pasado pocas veces, sino que se repite constantemente para algunos usuarios. Es por eso que te diremos cómo solucionar este problema.

Aplicaciones que se congelan

De acuerdo a lo que se ha visto en Internet, los principales equipos que presentan la falla en donde se congelan las aplicaciones son los Google Pixel. Pero también se han reportado fallas con equipos de Xiaomi y con equipos OnePlus.

Así que si te ha llegado a ocurrir que de pronto cualquier aplicación se congela y no te deja usarla en absoluto, entonces puedes intentar algo muy sencillo: bloquear y desbloquear el equipo.

Esto puede servir para solucionar el problema de manera temporal, pues puede hacer que se destrabe una aplicación con el menor esfuerzo.

Otra de las cosas que puedes hacer es simplemente cerrar la aplicación que se encuentra trabada y volver a abrirla. Aunque si nada de lo anterior funciona, puedes intentar reiniciar el equipo para que todo cargue de nuevo.

Como podrás ver estas no son soluciones permanentes, pues al momento de hoy no existe nada que pueda hacer que esto se solucione de inmediato, ya que no se ha lanzado ningún parche que solucione esto de manera definitiva. Así que tendremos que bloquear y desbloquear el equipo hasta que se decida crear una actualización para esto.

Curiosamente, algunos usuarios que se encuentran usando el Preview de desarrolladores de Android 11 han reportado que han experimentado errores similares en donde la aplicación se queda congelada sin posibilidad de poder usarlas. Si ese es tu caso, se recomienda hacer exactamente lo mismo que se hace en Android 10.

La última recomendación sería literalmente esperar, pues no hay nada mas que hacer en estos momentos.