Amazon Prime Video: todos los estrenos que llegan en abril

Abril, estrenos mil.

Abril está lleno de estrenos en la plataforma de streaming Amazon Prime Video. A continuación, la lista de todo lo nuevo que llega este mes, para que organices todas tus maratones desde ya.

1 de abril

Guardianes de la Galaxia 2

En esta segunda entrega, los Guardianes luchan por mantenerse unidos como un equipo mientras lidian con sus problemas personales. Especialmente el encuentro de Star-Lord con su padre, el ambicioso ser celestial Ego.

Spiderman: Homecoming

Muchos queremos tener la vida de Peter Parker. A ratos es un estudiante ordinario de secundaria en Queens y también un superhéroe que salva ciudadanos. Acompaña a Spider-Man en esta aventura tras la pista de una nueva amenaza que ronda los cielos de la ciudad de Nueva York.

Jumanji: Welcome to the Jungle

Cuatro adolescentes son absorbidos por un videojuego mágico. La única forma en que pueden escapar es uniéndose, para terminar el juego.

Insidious: The Last Key

La parapsicóloga Elise Rainier se enfrenta a su mayor y más íntimo temor de la infancia. Es llevada de regreso al hogar en donde vivió sus mayores miedos y toda esta historia de terror comenzó.

2 de abril

Tales from the Loop

La gente del pueblo que vive cerca de "The Loop", una máquina construida para desbloquear y explorar los misterios del universo, experimenta cosas previamente consignadas al reino de la ciencia ficción. Es la primera serie basada en ilustraciones, que vienen de parte de la mente del artista sueco, Simon Stålenhag. Mezcla elementos retro con ciencia ficción. Es protagonizada por Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelona, The Town), Paul Schneider (Parks and Recreation), Daniel Zolghadri (Eighth Grade), Duncan Joiner (Waco) y Jonathan Pryce (The Two Popes, Game of Thrones).

7 de abril

The Walking Dead, Temporada 9

El mundo continúa en ruinas en esta encrucijada por mantenerse con vida mientras todo se convierte en un reto para sobrevivir.

12 de abril

Guadalupe Reyes

Después de diez años, dos amigos se encuentran de nuevo. Deciden comenzar la "Guadalupe Reyes". Viven todo tipo de aventuras y experiencias que pondrán a prueba su amistad.

15 de abril

SuperStore, Temporada 1-4

Conoce la vida y aventuras diarias de seis trabajadores dentro de una tienda de autoservicio.

21 de abril

Ana

Esta comedia inspirada en Ana de la Reguera te hará pasar un rato de mucha diversión a través del amor, sexo, autodescubrimiento y la presión que sufrirá su personaje principal. Conoce sus distintas facetas a lo largo de los episodios.

Jexi

Una comedia sobre lo que puede suceder cuando amas tu teléfono más que cualquier otra cosa en tu vida.

NOS4A2

La serie trata de Vic McQueen, una talentosa joven que descubre tener el don sobrenatural de encontrar cosas perdidas. Esta habilidad la enfrentará al malvado e inmortal Charlie Manx. Manx es un villano con poderes sobrenaturales que se alimenta del alma de los niños.