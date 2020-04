5G: desmintiendo las fake news relacionadas a esta nueva tecnología

El 5G es la red móvil que llegará a cambiar el presente como lo conocemos y a continuación te presentamos todos los mitos que la rodean, desmentidos.

Las redes 5G es la nueva tecnología que llegará a cambiar como conocemos las redes móviles. A medida que el mundo se comienza a preparar para la implementación de estas, algunos rumores están resurgiendo.

Todavía es común ver que algunos son reacios al cambio y son capaces de inventar cualquier cosa por desacreditar algo. Ante esto, en esta artículo trataremos de desmentir todos los mitos y rumores que rodean al 5G.

5G y la radiación

Muchos deben haber escuchado sobre la radiación de las bombas nucleares o incluso, Chenobyl. Aunque las redes telefónicas en general producen algo de radiación, están lejos de ser dañinas como esos casos.

Existe una diferencia entre la radiación segura y la mala, que podríamos ver en máquinas de rayos X o plantas nucleares. Los expertos las separan en dos tipos, ionizante y no ionizante. La primera suele tener longitudes por encima de la luz ultravioleta, conocidos como los rayos gamma.

Este tipo de radiación podría ser muy perjudicial para el cuerpo, ya que ataca directamente al ADN. Entre los principales daños que causa se encuentra la eliminación de moléculas base, que podría generar a futuro ciertos tipos de cáncer y tumores en el cuerpo.

Por otro lado, las ondas de radio LTE o de baja frecuencia, no son ionizantes, por lo que no producen el mismo daño. Esto no significa que no puedan hacer daño, ya que las altas temperaturas que llegan generar pueden ser dañinas. Sin embargo, esto sería similar a un implemento doméstico que todos tenemos en nuestras casas, el microondas.

El solarium es más peligroso que el WiFi

Según los parámetros establecidos por la Federal Communicactions Commision, un dispositivo móvil debe producir en promedio 1.6 watios por kg de masa. Este tipo de calor (que no percibimos), no es capaz de causar daños en el cuerpo de una persona. En el caso del mercado de los móviles en el mundo, los parámetros van cambiando.

En Estados Unidos deben cumplir con este parámetros ante de ser vendidos

Por su parte, en Europa son de 2.0 W por kilogramo, siendo este el límite legal permitido.

Sin embargo, una máquina de solarium puede producir en promedio 105 W por kg, inmensamente superior a las cifras máximas de los móviles. Es por esto que, este tipo de implementos son capaces de quemar la piel de nuestro cuerpo. En el caso que una persona se exponga demasiado a ellos, las consecuencias pueden ser aún peores.

5G, móviles y el cáncer

A lo largo de los años diversas investigaciones se han dedicado a analizar la radiación electromagnética en los teléfonos móviles. La OMS realizó una pruebas en el año 2011 donde clasificó a los móviles como cancerígenos tipo 2B.

En ese tiempo, el mercado de teléfonos era emergente, pero no existieron otras investigaciones que entregaran resultados más concluyentes con respecto a esta situación.

Por otra parte, en el año 2016 el programa nacional de Toxicología en Estados Unidos realizó una investigación relacionada con los efectos de la radiación en ratones. En ellos, se expuso a estos animales a redes 2G, CDMA y 4G para ver cómo reaccionaban sus cuerpos.

La exposiciones que recibieron fue alrededor de 15W por kg durante aproximadamente 7 días. Tras dos años de realizado el experimento, varios de los ratones presentaron tumores. Los que presentaron estos problemas fueron los recibieron mayor tiempo de exposición acorde a los límites establecidos.

Sin embargo, la propia FDA se ha encargado de entregar evidencia que sostiene la seguridad de los dispositivos móviles y de todas las tecnologías que tienen en su interior.

Estudio Ramazzini

Esta investigación, que se dedicó a estudiar los efectos de la radiación en un campo de ratas, utilizó niveles 60 veces más bajos que por ejemplo, el estudio mencionado más arriba. Las mediciones son similares a lo que las personas pueden considerar como "normal".

Con el paso del tiempo, han existido diversas críticas a esta investigación, pero el hallazgo más relevante del informe fue una incidencia particular en las ratas. Se trata del surgimiento de los Schwannomas cardiácos, que son pequeños tumores benignos que aparecen en el corazón.

Los investigadores pudieron notar que estos aparecieron en mayor cantidad en los machos que hembras. Aunque todavía no se tiene claro el por qué de esta situación.

En lo que respecta a la incidencia de cáncer por las redes, las tasas indican que estas no han tenido incidencia. Durante las últimas décadas los seres humanos nos hemos rodeado de este tipo de redes, pero los datos indican otra cosa.

Según información del centro SEER, en Estados Unidos las cifras de la enfermedad son claras. Los casos de cáncer venían aumentando desde antes que se masificaran los móviles.

Sin embargo, en los últimos años las cifras han disminuido debido a mejoras en tratamientos, mientras los celulares continúan masificándose. Si vamos a cifras, desde 1983 hasta la fecha el cáncer aumentó solo un 1 punto 14%.

Esto significa que no existiría relación entre los lanzamientos de las redes GSM y CDMA y las tasas de la enfermedad. En la actualidad expertos analizan las redes 5G y las catalogan como "baja frecuencia". Esto significa que hay menos posibilidad de que provoquen cáncer.

Más investigaciones

En lo que respecta a los rumores que relacionan el uso de los dispositivos móviles y la disminución de espermatozoides, no existen investigaciones sobre esto. En algunas primeras indagaciones, se presume que el calor podría estar relacionado con esta situación.

Esto sucede porque no existen investigaciones certeras con respecto a esta posible situación.

Como conclusión, no existe evidencia real de que una al cáncer con las redes, por lo que todo continúa girando en torno a un rumor fuera de cualquier visión científica.

Si te interesa indagar más sobre el tema, acá te dejamos otros estudios interesantes sobre ello.