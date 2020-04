3 buenas máquinas techie para hacer pan en casa, una guía para quienes quisieron estar a la moda y fracasaron

Si viste a todos tus contactos subir hermosos panes horneados por ellos y cuando lo intentaste tú mismo fracasaste, estas máquinas son para ti.

Es verdad, hacer pan no es de las preparaciones más difíciles. Quizás por eso el hornear tu propio pan se hizo tendencia. Eso y la necesidad de desayunar un pancito con huevo pero no poder ir a comprar a la panadería.

Sin embargo, no estamos acá para humillar a nadie. ¿Lo intentaste y fallaste? No hay problema. No todos podemos ser chefs. Estamos seguros de que tienes otros talentos.

Pero eso no solucionará la falta de pan en tu casa, lamentablemente. No te preocupes, tenemos un solución. Para tu fortuna, la tecnología ya tiene máquinas que lo harán por ti. Cuarentena techie.

Máquina para Hacer Pan RECCO Rmp-1129S

La máquina de pan Recco es una de las favoritas. Amasa, mezcla y hornea, por lo que además puedes hacer queques, galletas y mermeladas. Esta maquinita te indica las medidas exactas de harina, agua y levadura para el pan, por lo que requieres 0 experiencia para poder disfrutar del pancito calentito. Algo muy bueno que tiene esta máquina es que se puede programar, para que el pan esté listo a la hora que tú quieras. Por ejemplo, la programas en la noche y despiertas con aroma a pan recién hecho en toda tu casa. La encuentras aquí.

Máquina para hacer pan Tefal T-FAL Pain Dore

Esta máquina cuenta con 12 programa automáticos. Puedes preparar hasta 1 kilo de pan por uso. Además, te permite preparar masas, bizcochos y mermeladas. Tiene inicio diferido programable, para que puedas tener pan calentito en la mañana. Ideal si tienes restricciones alimentarias, ya que tiene la opción de hacer pan sin gluten o de centeno. Es de fácil limpieza ya que la cuba interior es extraíble y antiadherente. Incluye libro de recetas. La encuentras aquí.

Máquina de Pan Wurden WMP-BM1352

Esta máquina de la marca Wurden permite hacer pan multigrano, blanco, integral o con cualquier ingrediente que quieras, en tu casa. Incluye un recetario para que puedas crear distintos tipos de masitas. Incluso puedes hacer queques, masas para pizza, mermelada y hasta yogurt. Cuenta con una potencia de 550W, es de acero inoxidable y tiene 25 programas digitales para que elijas como quieres tu pan. Además tiene una función para mantener el pan caliente por 60 minutos, un temporizador programable y también una pantalla LCD con luz Led. Lo encuentras aquí.