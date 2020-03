WhatsApp crea un plan para combatir la desinformación sobre el Coronavirus

La desinformación sobre el Coronavirus se encuentra en todos lados y ese también es el caso de WhatsApp, pues es por aquí que se comparten incontables noticias falsas que solamente buscan desinformar y crear miedo en las personas. Pero ¿se está haciendo algo al respecto?

Cuando llegan noticias alarmantes por medio de WhatsApp es cuando más debemos dudar de estas, pues de inmediato, por el puro tono de la nota o mensaje que se comparte de manera viral, podemos darnos cuenta cuáles son sus intensiones.

Es por eso que la aplicación de mensajería recomienda lo siguiente.

Elige fuentes de información confiables

Conecta con organizaciones locales, nacionales y mundiales. Busca fuentes confiables, como la Organización Mundial de la Salud o el ministerio de salud de tu país, para obtener la información y los lineamientos más recientes.

Ayuda a evitar la propagación de rumores

Considera bien los mensajes que recibes. Es posible que no todo lo que te envíen sobre el coronavirus sea correcto. Comprueba los hechos con otras fuentes oficiales confiables. Si no estás seguro de que algo sea cierto, no lo reenvíes.