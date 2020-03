Te decimos cómo poner las letras negritas en WhatsApp

Muchas veces queremos darle un estilo diferente a los mensajes que mandamos en WhatsApp y justo te diremos cómo hacerlo a continuación.

WhatsApp tiene algunas opciones para conversar que muchos aún desconocen, es por eso que nos dimos a la tarea de hacerles saber un truco que seguramente muchos usarán de aquí al final de los tiempos.

Cambiando la manera en que chateamos

Si estás leyendo esta nota seguramente eres uno de los cientos de usuarios que quiere poner las letras chiquitas en WhatsApp pero que no sabe exactamente cómo hacerlo.

No te preocupes, es normal que no sepas pues no existe ninguna guía dentro de WhatsApp que te informe la manera en que esto es posible. Así que aquí te lo diremos de una vez por todas.

Para empezar, deberás saber cuál es la palabra o frase que quieres poner en Negritas y a continuación deberás poner un asterisco a la izquierda de la palabra y uno a la derecha, algo así:

Como podrás ver, incluso antes de mandar el mensaje se muestra el texto en negritas, de esa manera sabrás que lo hiciste bien, aunque aún hay unas cuantas cosas más que ver todavía que seguramente te interesarán.

Hay otros tres trucos similares a este que puedes usar en WhatsApp para cambiar la manera en que se ven los textos al enviarlos. Una de esas es poner el texto en cursiva, otra es tachar el texto por último, hacer que el texto se vea monoespaciado. Para estos efectos solamente necesitas poner los textos de las siguientes maneras:

Ahora ya tienes más herramientas interesantes con lo que puedes mejorar de una manera exponencial la forma en que mandas textos y seguramente también ayudará a que confundas a tus contactos y te pidan ayuda para mostrar sus textos de la misma manera.

En lo personal casi no uso este tipo de cosas pero creo que si le da un buen detalle a cada mensaje enviado.