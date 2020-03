Twitter: ¿podríamos estar cerca de tener un botón de editar tweet?

Si hay algo que todos aman de Twitter es el rápido manejo de información de parte de todos aquellos que quienes usan la red social. Hay actualizaciones de usuarios al momento y algunos incluso lo usan para enterarse de todo lo que ocurre en el mundo al instante. Pero siempre hay algo malo y parece que eso desaparecerá pronto.

Seguramente te ha pasado porque a todos nos ha pasado, y es que a veces te esfuerzas mucho por crear un buen tweet y es solamente cuando ya está publicado y tiene interacciones que te das cuenta que tiene un error. Ya sea que una fecha estaba mal, que una palabra esté mal escrita o que simplemente sea un hilo tan largo que no te diste cuenta que el auto corrector te arruinó una que otra palabra.

Si nadie lo ha visto no hay problema, lo borras y lo vuelves a subir, pero cuando ya tiene interacciones, es mucho más difícil, pues Twitter no te deja editar las publicaciones ya hechas.

O al menos eso era cierto hasta poco, pues gracias a herramientas de terceros, puedes editar de cierta manera tus publicaciones. Esto lo sabemos gracias a un tweet de la cuenta oficial de los desarrolladores, el cual dice los siguiente:

Our friends @Brizzly are back! We’re excited about their new Tweet compose & auto-deletion tools. They even built…an edit feature!🙃 Check them out 👇 https://t.co/p7Hbt4qxPF

— Twitter Dev (@TwitterDev) March 10, 2020