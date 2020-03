HBO anuncia nueva serie del videojuego The Last of Us

Algo inesperado pasó y eso es que se ha confirmado que The Last of Us contará con una serie original de HBO, entérate de todo aquí.

The Last of US es uno de los videojuegos más amados por los fanáticos de PlayStation y eso es porque tiene grandes personajes, un mundo extraordinario y una historia que nunca se había visto antes. Es por eso que saber que HBO sacará una serie sobre este juego es algo que nunca nos vimos venir pero que estamos muy felices de que así sea.

De los libros a los juegos

Después del aplastante éxito que fue la serie de Game of Thrones y con la gran mini serie de Chernobyl, HBO se encontraba buscando cosas nuevas a las cuales apostarle, y aunque Watchmen no estuvo mal, no gozó de la popularidad de las dos antes mencionadas.

Es por eso que cuando nos enteramos que esta cadena de televisión volteó su mirada a una de las sagas de juegos más amadas del PlayStation, nosotros también volteamos a verla.

De hecho, mostraron un pequeño teaser en donde vemos un grafiti de Las Luciérnagas en un tweet, aquí lo tienen.

Si bien, no anunciaron una fecha de lanzamiento, si nos dieron a conocer que el creador de Chernobyl estará involucrado junto con Neil Druckmann.

La historia se centra en una humanidad arrasada por un virus que dejó a todos al borde de la extinción, es ahí cuando Joel se encuentra con la tarea de llevar a una chica llamada Eli a las afueras de la zona de cuarentena en un aventura llena de acción, paisajes hermosos y diálogos memorables.

Sin duda esto se suma a toda la emoción de ver la secuela del juego ser lanzado este mismo año para el PlayStation 4, así que seguramente podremos ver la serie más o menos por las fechas en que el segundo juego se estrene, aunque no hay nada confirmado hasta el momento.

Ya estoy emocionado y soy muy feliz, no sé ustedes.

Fuente: IGN Latinoamérica.