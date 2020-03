Terremoto afecta hace pocos minutos a Estados Unidos

El terremoto, que alcanzó una intensidad preliminar de 5.7 grados escala mercali afectó principalmente al estado de Utah.

Un terremoto acaba de producirse en Estados Unidos, llegando a la intensidad preliminar de 5.7 grados generándose a 16 kilómetros al este de la ciudad de Salk Lake City, en el Estado de Utah.

Según informaciones recientes, este sismo sería el mayor que se ha registrado en la zona desde el año 1992, causando miedo y pánico en los habitantes de la ciudad.

Hasta ahora, no se han registrado mayores daños en la ciudad y tampoco se reportan víctimas o personas afectadas por la ocurrencia del sismo.

En lo que respecta al estado de la ciudad, el servicio eléctrico ha sufrido una interrupción de servicio, pero según informaciones pronto debería ser reactivado en la zona.

Entre los comentarios destacados a través de redes sociales sobre este sismo se encuentra el de Erin Mendenhall, alcaldesa de Salk Lake City "Sé que lo último que necesitamos ahora es un terremoto, pero aquí estamos y parece que las réplicas son bastante probables(…) la ciudad está evaluando la situación ahora y volveré con una actualización cuando la tenga, estén seguro de aquello".

Just shaken out of sound sleep by 5.7 earthquake in Salt Lake City. We are all safe. Please Pray for no further aftershocks. Please pray for all of us. — Holly Rowe (@sportsiren) March 18, 2020

En información entregada por el Servicio Geológico de los Estados Unidos, el Terremoto se originó a a 6 kilómetros al noroeste de la localidad de Magna, teniendo una intensidad de 5.7 grados generándose a una profundidad de 10. 6 kilómetros de profundidad.

Hasta ahora, se han registrado un total de de 20 réplicas, las que no han superado los 3 grados de intensidad. Como era de esperarse, varios usuarios a través de redes sociales han compartido videos que muestran el momento exacto en el que se desarrolló el sismo.

I know the last thing we need right now is an earthquake, but here we are, and it sounds like aftershocks are likely. The City is assessing the situation now and I’ll circle back with an update when I have it. Be safe. #utpol #slc — SLC Mayor Erin Mendenhall (@slcmayor) March 18, 2020

La preocupación en los habitantes de la zona es compleja porque, aproximadamente hace 28 años no se producía un sismo con estas características en el lugar, por lo que la sorpresa y miedo siguen latentes en las personas, donde ya muchos han comentado que se han producido algunas réplicas.