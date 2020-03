Skype: ¿cómo hacer videollamadas grupales? acá te enseñamos, paso a paso

Con esta aplicación puedes realizar videoconferencias de forma gratuita de hasta 50 participantes. Acá el paso a paso de cómo hacerlo.

En vista de la cuarentena, muchas personas se han vuelto a reencontrar con la clásica aplicación de Skype. Una herramienta muy útil que te permite hacer videoconferencias. Puede que la uses para trabajar, estudiar, o incluso para comunicarte con tu familia y amigos. Quizás quieres realizar un taller sobre tu expertice, o contarle a tus amigos una epifanía que tuviste en la cuarentena. Sea cual sea el uso que le des, de seguro vas a querer hacer llamadas grupales.

La aplicación en su versión gratuita te permite hacer videoconferencias grupales de hasta 50 participantes. Un número bastante alto de personas, que de seguro serán suficientes para lo que necesites. Incluso si haces una fiesta desde tu casa, con todos tus amigos desde las suyas.

Si no sabes cómo hacerlas, no te preocupes. Puede ser confuso a veces, o quizás no la abrías hace un tiempo. Acá va una guía paso a paso de cómo realizar videoconferencias en grupo, para que te puedas comunicar con todos al mismo tiempo. Además de verlos, también podrás chatear con ellos, todo desde la misma aplicación.

Indicaciones en aplicación de escritorio

En la versión gratuita, puedes realizar llamadas en grupo de hasta 50 participantes.

En la lista Llamadas, selecciona el botón Nueva llamada. Selecciona todos los participantes a los que quieras llamar. Selecciona el botón Llamar.

Al iniciar una videollamada, puedes elegir si quieres que suene o no para todo el grupo.

Indicaciones para equipos Android 4.04 – 5.1

En la lista Llamadas, selecciona Iniciar una llamada nueva. Selecciona Nueva llamada grupal. Selecciona todos los participantes a los que quieres llamar. Selecciona los botones audio o video, según lo que prefieras.

Indicaciones para equipos IOS