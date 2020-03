Review Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution: ¡No tan rápido, Kaiba!

Llega a nosotros Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution y los fanáticos estamos felices pero ¿vale realmente la pena?

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution es el sueño que todo fanático del juego de cartas hecho realidad. No solamente cuenta con una cantidad absurda de cartas disponibles (Alrededor de 10,000) sino que además te respeta como jugador y como usuario.

Con este juego por fin podemos ver un título completo de Yu-Gi-Oh! en el mercado. No quiero decir que Duel Links sea malo, pero gracias al cambio de reglas y un campo reducido, los fanáticos nos quedamos con ganas de un juego que se aperara a la reglas originales para poder llevar nuestras barajas al mundo virtual.

Y este título es justamente eso, pues no solamente contiene todo el juego base original de Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist, sino que incluye todo el contenido descargable de este. Por lo que es la versión completa que todo mundo estaba esperando.

Gameplay

Como dijimos antes, este juego utiliza las mecánicas y reglas oficiales de Yu-Gi-Oh! Al grado de tener también el formato de cartas limitadas, semi-limitadas y prohibidas que a muchos les encantará, pues de lo contrario el juego en línea sería un desastre.

Pero si eres alguien que le encanta el estilo de juego clásico y quieres armar tu baraja Chaos Control de vieja escuela con un Yata Garasu, un Chaos Emperor Dragon y un par de Pot of Greed en tu baraja, también lo puedes hacer.

De hecho, el juego te permite elegir si quieres activar este formato para jugar con amigos o contra la inteligencia artificial. De ese modo podrás realizar todas las combinaciones rotas que te puedas imaginar sin tener que limitarte por nada.

Eso si, conseguir todas las cartas no es sencillo pues tendrás que hacerlo desbloqueando el contenido dentro del juego. No es por micro pagos ni nada por el estilo. Sino que deberás ganar puntos, gastarlos en sobres de cartas y cruzar los dedos, justo como debería ser.

Historia

El modo historia no es la gran cosa, cabe destacar, pues este es básicamente una serie de imágenes de los personajes hablado uno con otro por medio de cuadros de diálogo y a veces con la intervención de un robot que te explica lo que está ocurriendo.

Aunque si vale la pena destacar algo relativo a este modo de juego, y eso es que no solamente puedes jugar a todos los duelos importantes del anime, sino que puedes hacerlo con distintas barajas. Eso quiere decir que en el duelo de Yugi contra Pegasus, puedes utilizar tu propia baraja en lugar de la de Yugi para vencerlo de esa manera.

Pero hay otro asunto importante, eso es que una vez que venzas a tu oponente, podrás jugar un duelo a la inversa, lo que te permite usar la baraja del rival y enfrentarte al héroe. Así podrás jugar como Pegasus en lugar de Yugi y ver qué tal funciona su baraja de caricaturas.

Mejor aún, las barajas son realmente recreaciones de las barajas originales, así que los primeros duelos de cada parte de la serie tendrán cartas muy básicas pero conforme avances, las cartas mejorarán y la dificultad aumentará.

Cabe mencionar que cada duelo que ganes te recompensará con cartas y con puntos para comprar sobres.

Modos de juego

El modo en línea se juego bastante bien, en especial si tienes una buena conexión en línea. Los duelos en su mayoría son fluidos y no tuve problemas para completar partidas clasificatorias o de jugador.

Además, puedes jugar un modo de juego en donde deberás jugar distintos duelos con un Battle Pack específico, el cual es bastante desafiante y pondrá a prueba tus habilidades en el duelo de monstruos.

Otras cosas a tomar en cuenta

La creación de barajas puedes ser algo confusa al usarse en consola, pues hay tantos menús que sientes que los controles son algo limitados para crear algo de manera efectiva. Pero jugar en PC hace que todo sea distinto, pues con el mouse podrás arrastrar cartas de un lado para otro de manera muy efectiva.

Hablando del mouse, este juego se puede jugar perfectamente usando solo una mano, al menos durante los duelos. Así que puedes relajarte y usar el mouse para realizar ataques, invocar y cambiar de fases de juego. Realmente es algo muy cómodo.

Los visuales no son nada del otro mundo, pues este juego se centra más en ser un representante fiel del juego de cartas y tener la colección más completa de cartas. Si bien puedes ver a algunas convocaciones especiales de monstruos, se vuelven algo aburridas en poco tiempo.

El audio tampoco es la gran maravilla, tiene melodías poco llamativas y algo repetitivas, por lo que a veces es mejor poner canciones de tu gusto en otro dispositivo a la hora de jugar. No te pierdes de nada.

Conclusiones

Este juego es literalmente lo que esperas: un juego de Yu-Gi-Oh con un montón de cartas por conseguir y modos de juegos que podrías esperar. Si bien se siente un poco vacío en ocaciones por la falta de modos de juego, lo más divertido de todo es armar barajas y llevarlas a enfrentarse a la inteligencia artificial y a tus amigos.

Además, puedes crear una baraja para ganar con Exodia en un turno y ya con eso básicamente me compraron.