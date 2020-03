Review Exit the Gungeon: ¡Dejen de cambiarme el arma!

Exit the Gungeon por fin llegó a la consola de Nintendo Switch con toda la acción que esperas pero ¿vale realmente la pena?

Por fin llega a nosotros Exit The Gungeon, la secuela del extremadamente popular juego indie que Enter the Gungeon y justamente como su nombre lo dice, ahora debemos escapar de calabozo de pistolas en medio de un mar de disparos que pueden arrinconarte en cualquier momento.

Gameplay

Desde el inicio puedes sentir la gran diferencia que se siente al jugar este título en comparación de su entrega pasado, pues mientras el primer juego tenía una vista isométrica, Exit the Gungeon es un shooter en 2D en donde deberás brincar y esquivar en un entorno vertical.

Si bien el juego anterior era conocido por su dificultad, esta secuela está en otro nivel.

No solamente tienes mucho menos espacio para moverte y planear una estrategia en contra de la infinidad de balas que llegan a ti, sino que tu arma cambia constantemente mientras estás jugando y de manera aleatoria. Lo cual no sería malo si es que todas las armas fueran buenas.

Cabe mencionar que esquivar y brincar te vuelven invulnerable a cualquier daño, ya que mientras tu personaje esté en el aire, eres invulnerable, esto aplica también si es que bajas de una plataforma.

El problema es que a diferencia de juegos similares como Contra o incluso Metal Slug, aquí no puedes disparar mientras brincas, debes estar forzosamente en el suelo para poder disparar y eso hace que la experiencia se vuelve muy frustrante demasiado rápido.

Mencionamos antes que tu arma cambia aleatoriamente por otra sin control de decidir si quieres hacerlo o no, el problema es que mientras hay algunas que logran destruir a los enemigos rápida y efectivamente, hay otras que necesitan un tiempo de carga antes de poder disparar. ¿Por qué es malo? Porque la carga del disparo se interrumpe cuando brincas o esquivas y gracias a la naturaleza del juego mismo, vas a estar brincando y esquivando constantemente sin darte un respiro para poder cargar tu disparo.

En más de una ocasión ese cambio drástico de armas hizo que me mataran sin poder hacer nada al respeto, pues estando a punto de matar a un grupo de enemigos y jefes con un arma de disparo rápido, el cambio a un arma de carga de sin previo aviso hace estragos en la estrategia.

Habilidades y armas

Como dijimos, estar en el aire te hace invencible al costo de no poder atacar. Afortunadamente cuentas con un par de “bombas” que eliminan todas las balas en la pantalla, las cuales son especialmente buenas contra los jefes. Y eso es todo, es lo único que puedes hacer.

Si bien hay objetos que te dan habilidades pasivas como dejar una bomba cada que saltas o aumentar tu defensa, son las armas de las que tenemos que hablar.

La variedad de armas es muy buena y son muy interesantes en su mayoría. Una de mis favoritas es sin duda aquella que dispara la palabra “bullet” literalmente, disparas esa palabra mientras una voz dicen “bullet” con cada descarga. Es precisa, hace buen daño y es rápida. Además tenemos un arma que dispara caparazones de tortuga verde, la cual te servirá como no imaginas para sobrevivir en tu camino de salida del Gungeon.

También puedes comprar corazones y otros objetos en la tienda que verás al final de cada nivel. Pero perderás todo lo que hayas comprado si es que mueres una sola vez.

Otras cosas a tomar en cuenta

Este juego no tiene un historia muy profunda, pues solamente debes escapar del Gungeon antes de que colapse, aunque si encontrarás personajes que te pueden ayudar a lo largo de tu aventura.

Los jefes en su mayoría son muy difíciles, tanto que si tienes mala suerte y te tocan armas de carga, podrías no ver el final de la batalla. Además, si usas las bombas antes de enfrentarte a ellos, podrías tener muchos problemas también.

Eso si, los diseños de enemigos y jefes son muy originales y geniales, ya que puedes encontrar desde un gato en un ovni hasta un toro violento que avienta leche.

Conclusión

Exit The Gungeon es un juego que no se toma las cosas a la ligera, y es muy frustraste e injusto en muchas ocaciones. El hecho de añadir un factor de suerte al no saber que arma te tocará después dentro de un juego que requiere precisión en todo momento, hace que te haga querer dejar de jugar al instante.

Los diseños de niveles y personajes es genial, al igual que las armas disponibles. Pero solamente lo recomiendo a los jugadores muy masoquistas que disfruten que el juego haga trampa para vencerte. Ya que, de verdad, el juego anterior se queda en pañales en comparación a la dificultad que Exit the Gungeon te ofrece.