Review Bleeding Edge: sorprendentemente adictivo

Bleeding Edge llegó por fin a Xbox One y PC con toda la acción multijugador que prometía desde su anuncio, pero ¿vale realmente la pena?

Bleeding Edge llega a nosotros de parte de Ninja Theory y no podíamos estar más emocionados, pues si este juego multijugador trae consigo una propuesta fresca que nos puede entretener por horas y horas.

Gameplay

Este título se caracteriza por manejar el concepto de héroes que hemos visto con títulos como Team Forstress 2 y Overwatch, pero con la peculiaridad de que este no es un FPS, sino que, por medio de una vista en tercera persona, debemos completar objetivos con héroes que en su mayoría cuentan con ataques cuerpo a cuerpo.

Los “héroes” por así llamarles entran en 3 categorías, las cuales son Ataque, Apoyo y Tanques. Los personajes de ataque se especializan en realizar mucho daño y tener gran movilidad, aunque pueden caer rápidamente con unos cuantos golpes.

Aquellos que están en la categoría de apoyo se especializan en curar a sus compañeros, tienden a ser más débiles en cuanto a ataque y defensa pero cuentan con opciones de apoyo que les permiten sobrevivir mucho tiempo. Hay variedad entre ataque a distancia y cuerpo a cuerpo.

Por ultimo tenemos a los tanques, que resisten una gran cantidad de daño y al mismo tiempo pueden causar daño considerable, aunque no tanto como los héroes de ataque. En su mayoría tienen ataques cuerpo a cuerpo.

Las partidas siempre son de 4 vs 4 y se deben completar objetivos, ya sea controlar distintas zonas o reunir orbes que debes dejar en ciertos lugares. Afortunadamente, las muertes también cuentan como puntos, logrando que las estrategias sean muy variadas y debes prestar atención a todo lo que los jugadores están haciendo.

Cabe mencionar que el trabajo en equipo es de vital importancia, por lo que debe haber un balance entre los persones que se eligen, pues un equipo de puros personajes de ataque puede resultar en muertes muy rápidas y continuas.

Historia

A pesar de no contar con misiones ni tener una campaña, la historia de juego nos presenta un futuro distópico, lo usual, aunque aquí la existencia de personajes tan peculiares se debe a que estos han decidido modificar sus cuerpos.

Obviamente no todas las historias de los personajes son iguales y cada una es especial, aunque por la naturaleza misma del juego no es realmente importante que las conozcas.

Visuales y audio

Las actuaciones de voz son realmente buenas y representan con fidelidad los orígenes y personalidades de cada uno de los personajes a elegir. Gracias a las modificaciones corporales de cada personaje, cada diseño de personaje es muy especial, pues podemos ver desde un guitarrista de metal hasta un delfín que maneja un Mecha (este llegará más adelante al juego).

Los escenarios son fáciles de aprender y sencillos de entender, por lo que es casi imposible perderse en estos. Aunque por el momento son solamente unos cuantos escenarios, cada uno se siente distinto, pues tenemos desde fabricas hasta alcantarillas y pasando por palacios enormes. Se puede notar el buen diseño de niveles gracias a que ningún elemento te distrae de la acción intensa que se desarrolla en cada juego.

Otras cosas a tomar en cuenta

Con cada juego recibirás experiencia para los personajes que hayas usado y monedas también. La experiencia te ayudará a desbloquear habilidades pasivas que podrás equipar a tu personaje para obtener bonus de ataque, defensa, velocidad o aumentar el daño que hacen algunas de tus habilidades especiales.

Las monedas por otro lado te permiten desbloquear visuales, ya que sea que decidas comprar otro esquema de colores o una tabla anti gravedad distinta, las monedas son necesarias. Las tablas te sirven para moverte más rápido por el nivel, y desde un inicio no tienen efectos especiales sin importar cual tabla te compres. Pero puedes adquirir estelas distintas que pueden dar un efecto increíble a tu transporte. Valen mucho la pena pero cuestan muchas monedas.

El juego además es muy divertido, controlar y perfeccionar cada héroe es muy entretenido. Las habilidades especiales son muy buenas, pues incluso tienes dos habilidades máximas de las cuales elegir antes de empezar el juego o al cambiar de personaje en medio de la batalla.

Fuera del hecho de que (como en todo juego) jugarlo en solitario hace que te emparejen con personas que no saben lo que están haciendo absoluto, las batallas se sienten dinámicas y épicas en todo momento.

Además de que es posible hacer crossplay entre PC y Xbox One sin problema alguno, de esa manera podrás disfrutarlo con tus amigos y familiares sin importar si tienen consola o no.

Conclusión

El juego realmente me sorprendió, si bien desde su anuncio yo ya quería ponerle las manos encima, no me esperaba un título tan bien trabajado y tan pero tan adictivo. Literalmente pasé horas jugándolo y así, sin darme cuenta, me daban ganas de jugar otras partidas a todo momento del día.

Es un juego realmente recomendable del cual no te arrepentirás de conseguir.