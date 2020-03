Review de Better Call Saul "Wexler v. Goodman" [FW Labs]

ALERTA SPOILER: este es uno de los capítulos más incómodos, dolorosos y dramáticos de toda la serie. Kim es el centro de todo.

Seguimos con nuestro recuento semanal de la quinta temporada de Better Call Saul. Dedicado a Max dispuso el ring para un rudo encuentro y ahora en Wexler v. Goodman tenemos uno de los capítulos más intensos por sus implicaciones emocionales.

Better Call Saul "Dedicado a Max": entender la venganza [FW Labs] ALERTA SPOILER: Better Call Saul está en franco curso de colisión. Tememos por Mike y Kim, con las consecuencias de todas sus decisiones.

Abrimos con un flashback a la niñez de Kim, conocemos a su madre, la dinámica que tenían y los episodios que forjaron su carácter. De vuelta en el presente vemos a Saul con su equipo de grabación. Están tramando algo contra Mesa Verde.

Terminan grabando un disparate en pantalla verde con un reparto enorme, en uno de los mejores montajes de toda la serie, al parecer dando origen al estilo visual de Saul Goodman.

Por la noche Kim acude a la locación donde Saul graba. Ella quiere poner dinero de su bolsillo para cerrar el pleito. Ambos acuerdan abortar la jugarreta.

Al día siguiente Nacho Varga se reúne con Gus y Mike, les dice que están Lalo está saboteando toda su operación a partir de Ocho Loco, quien le pasa a la DEA y la gente de Hank datos para arruinar la red de Fring.

Kim y Rich llaman a Mesa Verde para anunciar que han logrado un acuerdo. Ambos logran luego limar las asperezas. Mientras Mike va a la biblioteca pública, para entrevistar a la única testigo del asesinato de cometido por Lalo Salamanca.

En el juzgado Saul libera a un par de damas de compañía, se le ocurre una idea con ellas y las contratar para fastidiarle una comida de negocios a Howard.

Mike se infiltra en la estación de policía para reactivar la investigación que descubriría a Lalo Salamanca.

Mientras Kim y Saul se reúnen con la gente de Mesa Verde, a la mitad descubrimos que Saul tomó el control de todo contra la voluntad de Kim.

Pone el video que estaba grabando al principio, una campaña de anuncios acusatorios, un chantaje desproporcionado. Que al final lleva a un encuentro solitario entre Saul y Kevin.

Mike interviene la radio de la policía y gracias a eso un ejército de patrullas atrapa a Lalo Salamanca. Por la noche Kim llega al departamento, Saul está cantando victoria, pero ella está furiosa. Ya no confía en él, pero en un movimiento casi inexplicable ella propone algo inesperado.

Guiños a Breaking Bad

El capítulo es brutal y conecta muchos cabos con guiños a la propia mitología construida por Better Call Saul. Con todo y un cover en guitarra de Smoke in the Water.

Pero tal vez la conexión más interesante con Breaking Bad la encontramos en el propio video de la discordia. Donde vemos el germen completo de los anuncios promocionales de Saul Goodman.

También está la junta entre Nacho y Gus. Donde revelan indirectamente cómo se preparó para que Jesse Pinkman fuera víctima de esa redada que lo llevó a encontrarse con Walter White.

En segunda instancia tenemos la primera aparición cronológica del detective Tim Roberts. Ese que buscaba a Walt y Jesse cuando fueron secuestrados por Tuco. El mismo que ayudó a Hank con el caso de Gale y que apresó a Marie en su fase mitómana.

Pero francamente aquí eso pasa a segundo término. Better Call Saul está en su clímax.