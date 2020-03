Proyecto SETI: estos fueron los logros de la agrupación en su tiempo de existencia

El proyecto SETI (Search for extra terestrial intelligence) es una agrupación encargada profesionalmente de buscar indicios de vida en el Universo, siendo la sigla que une a varios grupos de este estilo que trabajan por el mismo fin.

Sin embargo, hoy fue anunciado (a través de su cuenta de Twitter) que el proyecto computacional llamado [email protected] sería suspendido por tiempo indefinido, tras 20 años de funcionamiento. Su nacimiento oficial se remonta al año 1999, cuando a dos investigadores de la Universidad de California (Berkeley), se les ocurrió la idea de crear un software para buscar vida extraterrestre.

Tras esta acción nació el programa [email protected], sistema que permitió que millones de personas contribuyeran desde sus hogares con datos esenciales para la búsqueda de vida.

Durante todos los años que [email protected] ha estado activo, logro atraer a millones de personas quienes se interesaron y comenzaron a distribuir contenido que podría ser útil para la agrupación, además de ayudar a procesar toda la información que obtiene el telescopio.

Lamentablemente, el próximo 31 de marzo se dará fin al proyecto, donde ya no se recibirá más material por parte de los usuarios ni tampoco se enviará archivos a los nuevos colaboradores del sitio.

Thanks to the many volunteers who have helped crunch data for [email protected] in the last two decades. On March 31, the project will stop sending out new work to users, but this is not the end of public engagement in SETI research. pic.twitter.com/P0t0v8w7n4

— UC Berkeley SETI (@BerkeleySETI) March 3, 2020