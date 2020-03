Coronavirus: para qué sirve la hidroxicloroquina y cómo ayuda a combatir el COVID-19

Recientemente la FDA autorizó el uso de la Hidroxicloroquina para su uso en el tratamiento en contra del coronavirus. Pero con este anuncio se comenzaron a levantar muchas dudas sobre el uso que normalmente se le da a este medicamento. Por eso aquí te diremos para que se usa la Hidroxicloroquina.

Donald Trump hizo pública la información de que tomar en conjunto la Hidroxicloroquina y la Azitromicina puede resultar algo benéfico. Al intentar combatir al COVID-19 es que estos dos medicamentos brillan podrían ayudarnos muchísimo.

HYDROXYCHLOROQUINE & AZITHROMYCIN, taken together, have a real chance to be one of the biggest game changers in the history of medicine. The FDA has moved mountains – Thank You! Hopefully they will BOTH (H works better with A, International Journal of Antimicrobial Agents)…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 21, 2020