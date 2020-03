Ori and the Will of the Wisps review: El arte y la diversión se unen [FW Labs]

Ori and the Will of the Wisps creó muchas expectativas desde su anuncio pero ¿realmente logró cumplir con lo que todos esperábamos?

Ori and the Will of the Wisps por fin llegó a nosotros y si la espera te pareció larga, entonces puedes estar tranquilo de que valió cada segundo, pues este juego, a parte de poderse catalogar como arte, también es un juego muy entretenido.

Gameplay

Como muchos sabrán este título es de un género conocido como “Metroidvania” que obtiene su nombre de dos sagas de juegos muy conocidas: Castlevania y Metroid. Y es que estos títulos de exigen investigar un mapa en 2D e ir desbloqueando nuevas áreas a medida que obtienes nuevas habilidades.

Básicamente, Ori and the Will of the Wisps es eso pero va más allá que quedarse solamente como un clon de estos juegos, ya que presenta un movimiento muy ágil y preciso que hace que la exploración del mundo sea algo que cada vez se pondrá mucho mejor.

Como mencioné antes, deberás desbloquear distintas áreas por medio de habilidades que irás ganando a medida que avances en la aventura, las cuales te harán sentir realmente como una criatura mágica que desafía todo lo conocido. En especial gracias a la habilidad de planear, la cual es bastante divertida desde la primera vez que la usas.

Sumado a eso, puedes tomar armas como antorchas para iluminar tu camino y atacar a tus enemigos, además de que puedes trepar por muros y por área en donde haya de donde sujetarse como superficies por encima de nosotros.

Historia

La historia comienza al final de los eventos del primer Ori y nos muestra a un pequeño búho que es criado desde pequeño por Ori y sus amigos, quien al ya ser más grande, intentar volar sin éxito, pero cuando al fin lo logra, este y Ori vuelan lejos de su hogar hasta que una tormenta los separa y deja a Ori perdido en un lugar extraño.

Como en el primer juego, la historia se te irá contando por medio de una voz que habla en una lengua extraña, por lo que sus diálogos aparecerán en la pantalla. Además de que conocerás nuevos amigos que te ayudaran en el camino de regreso a casa.

Visuales y Audio

Las actuaciones de voz y la música son espectaculares. Si bien, las voces no hablan en una lengua conocida, siguen siendo bastante buenas. Sin embargo en cuanto al audio, lo que mas destaca es la música y los efectos de sonido.

La banda sonora es algo melancólico y cálido en ocaciones, pues gran parte de los sentimientos que este juego logra crear en nosotros se debe al manejo de la música. La cual por si sola ya es responsable de gran parte del peso narrativo y que en conjunto con las acciones de los personajes, se logra crear algo realmente hermoso.

Pero son las animaciones y efectos visuales lo que se lleva las palmas en Ori and the Will of the Wisps, pues las animaciones son tan fluidas que es imposible no quedarse inmerso en este mundo por horas.

El manejo de las iluminación se trabajó de manera excepcional y si de por si se ve increíblemente bien en Xbox One, brilla mucho más cuando se juega en PC y en Xbox One X. Pero ya sea que decidas jugarlo en una plataforma u otra, tendrás una experiencia como ninguna otra.

Además, los modelos de personajes y de enemigos son de lo mejor que se ha visto recientemente, tanto así que desde el inicio te puedes dar cuenta cuánto avanzaron los diseños desde el primer juego de los personajes ya conocidos, pero cuando empiezas a ver a los jefes, y a las otras criaturas es que te das cuenta como es que realmente parece otro mundo al que ya conocíamos.

Conclusiones

Pocos juegos se ven tan bien, se escuchan tan bien, se manejan tan bien y son tan divertidos como este. Sinceramente esta es una muestra de que un juego artístico y con bellos visuales puede llegar a ser también extremadamente divertido y profundo.

Básicamente es todo lo que los defensores de que los videojuegos son arte están buscando, pues más que solamente una experiencia visual, este título es una gran experiencia en todos los sentidos que debes probar.