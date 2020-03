Un golpe basta: review One Punch Man A Hero Nobody Knows [Fw Labs]

One Punch Man se tardó mucho en tener su propio juego para consolas pero ¿valió la pena la larga espera? entérate a continuación.

One-Punch Man: A Hero Nobody Knows es un juego de peleas basado en la exitosa serie de manga y anime creada por ONE e ilustrada por Yusuke Murata y justo como el título lo dice, el protagonista puede vencer a cualquiera con un solo golpe.

Es por eso que adaptar un juego basado en la serie no era cosa fácil, pues tener un héroe que no tiene un enemigo que esté a la par hace complicado llevar esto a un videojuego pero ¿qué tal si el protagonista del juego no es él?

Historia

La historia de One-Punch Man: A Hero Nobody Knows se centra en un héroe nuevo que debes crear tú mismo. Este héroe tuvo la oportunidad de ser salvado por el mismísimo Saitama tiempo atrás, lo que lo motivó para entrar a la Organización de Héroes y comenzar su camino de héroe.

Durante la campaña te enfrentarás a distintos villanos conocidos y te encontrarás a héroes de todas las clases, lo cual incluye una pelea contra el mismísimo Vaccine Man, un entrenamiento de armas con Metal Bat y como es de esperar, encuentros cercanos con el mismísimo Calvito con Capa.

Las misiones que puedes encontrar son muy variadas, las cuales van desde vencer a un villano hasta llevar papeles importantes de un punto de la ciudad a otro y a medida que vayas completando misiones de la Organización de Héroes comenzarás a subir de rango, lo cual te abrirá misiones más difíciles.

Gameplay

Como te imaginarás, el modo de juego es muy similar a los demás juegos de peleas que hemos visto de parte de BANDAI NAMCO, lo que quiere decir que las batallas se desarrollan en ambientes 3D y que tienes a tu disposición unos cuantos movimientos especiales que debes usar después de que se llena una barra.

Básicamente el menú principal es la ciudad en donde se desarrolla la historia y es ahí en donde podrás accesar al modo multijugador online y offline, así como acceder al departamento de tu propio héroe. Este departamento se puede modificar a placer a medida que vayas ganando dinero y comprando muebles, no es la gran cosa pero es un buen detalle.

Al inicio no tendrás a todos los personajes desbloqueados, solamente habrá una muy pequeña cantidad de estos, pero los liberarás a medida que avances en la historia.

Lamentablemente, moverte por la ciudad se ve muy feo, a pesar de que puedes mover bien a tu personaje, encontrarás caídas de cuadros por segundo y los personajes importantes para misiones se tardarán en cargar un tiempo considerable. Pero todo es muy diferente cuando entras a batalla.

Combates

Durante todo el tiempo que estuvo jugando, no logré sentir ningún problema en cuanto al dinamismo de las peleas ni problemas de cuadros por segundo y ya que este es un juego de peleas, realmente no podíamos pedir más.

Los controles son extremadamente sencillos de aprender y no tardarás nada en comenzar a usar a tus héroes y villanos favoritos. Y esto es especialmente más fácil si manejas a Saitama.

En este caso hay algo muy interesante, pues literalmente el Calvito con Capa es el personaje más poderoso de todos los juegos de peleas, pues es invulnerable a todos los ataques, el knock back es mínimo y basta con que le conectes un golpe básico a tu oponente para vencerlo.

Pero hay algo más que eso, pues hay un gran problema si decides elegir a Saitama, pues este solo puede ser elegido como el tercer personaje y pelearás con dos personajes hasta que Saitama logre llegar a la batalla, lo que quiere decir que puedes perder la batalla si te noquean a tus otros dos héroes antes de que Saitama aparezca.

Por si tenías dudas, si Saitama pelea contra otro Saitama, si se hacen daño, el knock back sigue siendo mínimo y cuando uno de los dos se queda sin energía, este recuerda que hay ofertas en el supermercado y abandona el campo de batalla.

Algo importante que debes saber es que puedes bloquear el matchmaking que incluya a Saitama. De esa manera puedes encontrar jugadores que no usen a este personaje extremadamente poderoso y en cambio, usen equipos formados por personajes balanceados.

Creación de personajes

Siento que es muy importante hablar de esto aquí, pues estamos frente a uno de los mejores creadores de personajes que he visto recientemente. Ya que puedes modificar una gran cantidad de objetos (que puedes conseguir en el modo historia) para ponérselo a tu héroe, pero no solo eso, sino que puedes manipular las figuras que tengas a tu disposición y colocarlas en donde quieras, incluso flotando en el aire.

Gracias a lo anterior, logré ponerle cuchillas de adorno en los hombros a mi héroe y vi que algunos jugadores crearon héroes psíquicos que tenían objetos volando a su alrededor.

Aunque también hay algo interesante aquí, pues puedes crear por completo a Saitama y engañar a tus oponentes en línea al mostrarlo como primer personaje, aunque obviamente carece de la fuerza del original y de sus ataques también.

Esto último puede confundirte también en las misiones de modo historia, pues tienes una pequeña probabilidad de que Saitama llegue en tu auxilio durante las batallas y sumado a eso, también los héroes creados por la comunidad pueden llegar en tu auxilio, así que si durante una batalla pensabas que Saitama había aparecido para ayudarte, bien puede ser que este no sea el Calvito con Capa original, sino una creación de la comunidad. No hay manera de saberlo sino hasta que este llegue al campo de batalla.

Conclusiones

El héroe que nadie conoce logró tener un juego que puede complacer a los fanáticos. Obviamente no es el mejor juego de peleas que existe en el mercado, pero se siente bien balanceado, incluso con la inclusión de Saitama.

La gran cantidad de personajes a elegir es uno de sus puntos más fuertes, pero poder vencer a todos los enemigos de un solo golpe es lo mejor de todo el juego, sin duda alguna.