Conoce todo lo nuevo que llega en marzo a Amazon Prime Video

Te contamos las novedades en el catálogo de marzo, para que puedas organizarte y ver todos los estrenos.

Marzo está lleno de estrenos en la plataforma de streaming Amazon Prime Video. A continuación, la lista de todo lo nuevo que llega este mes, para que organices todas tus maratones desde ya.

1 de marzo

Beauty and the Beast

Un arrogante príncipe es maldecido convirtiéndose en un monstruo horrendo por el resto de su vida hasta que aprenda a enamorarse sinceramente y rompa con el hechizo.

How I met your mother

Un padre relata a sus hijos, a través de una serie de flashbacks, las aventuras que él y sus cuatro mejores amigos vivieron en el camino para conocer a su madre.

The Lord of the Rings: The Two Towers

Mientras Frodo y Sam se acercan a Mordor con la ayuda de Gollum, la comunidad dividida se opone al nuevo aliado de Sauron, Saruman, y sus hordas de Isengard.

This is Us, temporada 3.

Conmuévete con esta emotiva historia sobre un conjunto único de trillizos, sus luchas y sus maravillosos padres.

Will and Grace

Divierte con las vivencias de Will y Grace, un abogado homosexual y una diseñadora de interiores, que comparten un apartamento en la ciudad de Nueva York. En esta historia no pueden faltar sus mejores amigos; un alegre y orgullosamente homosexual Jack y la carismática y rica socialité Karen.

3 de marzo

The Last Witch Hunter

El último cazador de brujas lucha contra las fuerzas combinadas de las brujas más horribles de la historia. El valiente guerrero que logró matar a la todopoderosa Reina Bruja ahora se enfrentará a las consecuencias.

Caronte, Amazon exclusive.

Esta intrigante serie narra la historia de un expolicía condenado injustamente que sale de la cárcel reconvertido en abogado con el firme propósito de investigar los acontecimientos que lo llevaron a permanecer años en la cárcel y así poder encontrar justicia.

6 de marzo

ZeroZeroZero

El drama policial inspirado por el libro del mismo nombre del autor bestseller, Roberto Saviano (Gomorrah), te llevará en un viaje que sigue el envío de cocaína, desde los carteles mexicanos que administran su producción, a los sindicatos del crimen italiano que se encargan de la distribución mundial, y los negocios en Estados Unidos. No te puedes perder esta gran historia que desatará una épica lucha de poder involucrando a todos, desde el distribuidor de la esquina hasta al jefe más poderoso en la jerarquía del crimen organizado internacional – con sus vidas pendiendo de un hilo.

8 de marzo

Un papá pirata

Ian descubre que André, una ex estrella de teleserie y actual alcohólico, es su verdadero padre. Recorre con ellos el camino a descubrir el verdadero significado de la paternidad.

14 de marzo

Keeping Up With The Kardashians

Entra en la intimidad de una de las familias más conocidas de Estados Unidos con todas las temporadas en donde serás parte de la privilegiada vida del clan Kardashian-Jenner y veras todas las altas y bajas de las hermanas Kim, Kourtney, Khloé, Kendall y Kylie.

19 de marzo

Midsommar

Una pareja viaja a Suecia para visitar el legendario festival de mediados de verano de una ciudad rural. Lo que comienza como un retiro idílico se convierte rápidamente en una competencia cada vez más violenta y extraña a manos de un culto pagano.

Doblemente embarazada

Un mes antes de casarse, Cristina celebra su despedida de soltera. Es entonces cuando se encuentra a Felipe, su ex de la secundaria, con quien termina pasando la noche. Cuando Cristina descubre que está embarazada, la emoción y el caos se desatan, descubriendo que Cristina está esperando gemelos, uno de su prometido y uno de su ex novio.

20 de marzo

El libro de la selva

Después de que una amenaza del tigre Shere Khan lo obliga a huir de la jungla, un niño llamado Mowgli se embarca en un viaje de autodescubrimiento con la ayuda de la pantera Bagheera y el oso Baloo.

27 de marzo

Making the Cut, temporada 1.

¿Ya extrañabas a Heidi Klum y a Tim Gunn? Pues la espera ha terminado, ya que están de regreso en esta serie Prime Original, que se estrenará a finales de este mes. Un grupo de diseñadores compite en Nueva York, París y Tokio para llevar sus marcas a un nuevo nivel, pero ahora, cada semana tendrás la oportunidad de comprar los diseños ganadores a través de Amazon.com. Sí, leíste bien, es la primera vez que tendrás la oportunidad de llevar tu amor por la moda desde tu pantalla hasta tu guardarropa.

29 de marzo

Placa de acero

Al único policía honesto en la ciudad se le asigna un compañero perezoso y corrupto para derribar un círculo de crímenes del inframundo.

31 de marzo

Unsane

Una mujer joven está involuntariamente internada con una institución mental, donde se enfrenta a su mayor temor, pero ¿es real o producto de su ilusión?