Tarantino conoce a Gravity Falls: review Bloodroots para Nintendo Switch [FW Labs]

Bloodroots se coloca rápidamente como un gran juego de acción para el Nintendo Switch, pero ¿es tan bueno como todos dicen que es?

Bloodroots es un juego independiente que nos pone en los zapatos de un hombre que busca venganza, la cual llega por medio de mucha acción, mucha sangre y una historia muy a lo Tarantino.

Gameplay

Este indie se puede describir como un puzzle de acción, aunque lo de Puzzle puede quedar solamente para aquellos que quieran encontrar la manera más estilizada de completar cada nivel. esto es porque el modo de juego te permite se creativo a la hora de eliminar a tus oponentes, por ejemplo. Podrás encontrar que los enemigos se encuentran alineados frente a un barril, pero dependerá de ti si quieres eliminarlos usando el barril como armar, usando una hacha o subiéndote en el barril para aplastarlos mientras este gira.

Cada nivel está diseñado de esa manera, logrando que una muerte se conecta con la otra y que la acción no se detenga, pues entre combate cuerpo a cuerpo, objetos que puede arrojar y otras maneras de vencer a tus enemigos, puedes lograr vencer a todos de manera rápida y efectiva.

Pero si llegas a perder la oportunidad de continuar de manera fluida, no te preocupes, pues el juego no terminar y puedes incluso continuar con el nivel. Eso si, planear tus ataques es importante para la calificación que te darán al final de cada nivel, el cual se subirá a los Leaderboards.

Además, podrás desbloquear distintos gorros que te darán habilidades especiales, pero los cuales solamente están disponibles en niveles que ya hayas completado con anterioridad.

Historia

Las cinemáticas y la historia en si nos recuerdan mucho a las películas de Quetin Taratino, pues esta es una historia de venganza en contra de un grupo de personas conocido como The Blood Beasts, quienes le hicieron mucho daño a Mister Wolf (el personaje principal) y a su pueblo.

Es después de que te dan por muerto que la historia de venganza en contra de este equipo de matones, quienes están destruyendo la tierra en donde vives.

Visuales y sonido

La música es bueno y tiene un sentimiento muy cinematográfico, haciendo que nos inspire y nos de ritmo para cada escena sin distraernos del juego.

Por otro lado las actuaciones de voz cumplen su cometido, pues a pesar de ser en su mayoría gritos y gruñidos, nos dan a conocer la personalidad de Mister Wolf y sus enemigos.

Visualmente parece que estamos viendo una caricatura de calidad que toma inspiración en series como Samurai Jack y Gravity Falls. Las ejecuciones al final de cada área se ven impresionantes, pues cada arma tiene una animación diferente si es que terminas el área o nivel con ella.

Conclusión

Gracias a la acción rápida, la violencia de caricatura y la muerte con un solo golpe con un reinicio rápido, no podemos evitar recordar a juegos como Katana Zero o Hotline Miami. Pero eso no quiere decir que Bloodroots deje de ser original, sino que logra su cometido de ser un juego único con muchos sentidos y que no deberías dudas de conseguir en cuanto tengas las oportunidad.