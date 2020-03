Nintendo: Shigeru Miyamoto aprueba el streaming de videojuegos

Nintendo no ha sido muy amigo de aquellos creadores de contenido que deciden grabar sus juegos, pero parece que Shigeru Miyamoto si lo es.

Cada que pensamos en Nintendo nos viene a la mente Mario y con él, su creador quien es el mismísimo Shigeru Miyamoto, quien ya es toda una leyenda en la industria de los videojuegos, después de todo, no cualquiera pudo crear a Donkey Kong, Mario y The Legend of Zelda en una misma vida. Y ahora es noticias gracias a las declaraciones que hizo sobre el los streamings de videojuegos.

Bueno, ya era hora

Algo que se sabe de sobra en la industria de los videojuegos es que Nintendo no es muy bueno al dejar que sus fanáticos compartan videos de sus juegos en línea, lo que ha llevado en el pasado a que estos compliquen la vida de los creadores de contenido que muestran gameplay de juegos de Nintendo en transmisiones en vivo o en videos Let’s Play.

Es por eso que Shigeru Miyamoto decidió hablar al respecto sobre este tema en una entrevista con Famitsu, en la que dice lo siguiente.

“Creo que es bueno que haya una variedad de maneras de disfrutar las cosas. En la era de os ROM, preferimos hacer que los clientes jugaran por largos periodos de tiempo con materiales creados con una memoria minúscula y sin hacerles publicidad. En ese entonces hubiera sido problemático si todo el contenido del juego se revelara. Pero ahora es una era en la que los clientes que han comprado juegos publican videos ampliamente, y creo que esto puede crear interés sobre esos juegos en las personas que los ven. Creo que yo también vería guías de videojuegos hechas por alguien más. Honestamente, no quiero mirar mis propios juegos, pero si es hecho por alguien más, entonces debería estar bien.”

Así que la leyenda ha hablado, pero eso no quiere decir que Nintendo haya cambiado nada, recuerda que Miyamoto San no es Nintendo y no puede decidir nada sobre las políticas de videos en línea de la compañía.