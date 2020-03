Acción, animación y Deus Ex Machina: review My Hero Academia: Heroes: Rising [FW Labs]

La más reciente película de My Hero Academia logra mostrarnos una increíble animación y batallas épicas pero ¿vale realmente la pena?

My Hero Academia es uno de los animes más famosos de los últimos tiempos, pues ha logrado hacerse de una gran base de fans gracias a sus grandes personajes e increíble historia. Es justamente por esas dos cosas que la película My Hero Academia: Heroes: Rising brilla.

Historia

Sin spoilers, la historia nos sitúa dentro de una isla tropical llamada Nabu, en donde los estudiantes de la Clase 1-A se encuentran remplazando a los antiguos héroes de la isla como parte de un programa de seguridad.

Como es de esperar, todo va bien hasta que deja de estarlo y los héroes deberán tomar acción y combatir a los villanos en turno.

No les contaré mucho más sobre esto, solamente mencionaré que llegando al final ocurre algo tan mal llevado y tan risiblemente ridículo que toda la sala del cine tuvo que soltar una carcajada. Todo con tal de mantener el estatus quo de la serie en general, hicieron un movimiento poco creíble que, si eres medianamente exigente, arruina casi toda la película.

Fuera de ese claro ejemplo de Deus Ex Machina, la historia parecía ir por un camino que, de haberse concretado, pudo haber creado una narrativa muy interesante. Sinceramente uno de los peores pretextos que he visto en cualquier película para no afectar la historia principal.

Animación

Para empezar hablemos de la grandiosa animación con la que cuenta My Hero Academia: Heroes: Rising, ya que la acción es el principal punto de esta, en especial llegando a la conclusión del filme. La iluminación también es uno de sus puntos fuertes, pues en todo momento se ve increíble y no hay algo que te haga sentir que no metieron todo su corazón en esta película.

Pero no solamente se queda en las peleas, sino que los ambientes y expresiones faciales de los personajes también están muy bien detalladas.

Batallas

Uno de los puntos más fuertes en My Hero Academia: Heroes: Rising son las batallas, pues se le da a todos los estudiantes la capacidad de brillar, aunque es obvio que a unos más que otros, siendo Deku y Bakugo los personajes que ven mucha más acción a lo largo de todo el filme.

Sin embargo podemos presenciar a los otros estudiantes venciendo a los villanos secundarios, quienes no son débiles en absoluto, pues son tan fuertes que parecen fuerzas imparables. Ver la manera en la que se las arreglan para poder vencer a villanos con poderes tan sobrecogedores es algo que vale la pena ver.

Conclusión

Si eres fanático de la serie ver esta película es obligatorio, pero te aseguro que incluso los más grandes fanáticos encontrarán que el final es una grosería al intelecto que es difícil de ver. Pero fuera de eso, la acción, la excelente animación y el uso creativo de los poderes de todos los personajes, hace que valga mucho la pena verla.