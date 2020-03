Coronavirus: Microsoft frena desarrollo del nuevo navegador Edge

La crisis mundial por el Coronavirus Covid-19 se mantiene vigente en varios sectores. Ya vimos cómo está impactando en las ventas de smartphones y parece que esos dispositivos no son las únicas víctimas colaterales: también el navegador Microsoft Edge forma parte del tsunami.

Hace un par de meses fuimos testigos del nacimiento de una nueva encarnación de este browser. Ahora basado en Chromium parecía encaminarse en una nueva senda destinada a devolverle los viejos días de confiabilidad y gloria. Pero entonces, llegó la pandemia.

Todo es como una especie de efecto dominó. Google y Chrome vieron están comprometidos en varios proyectos de apoyo para informar sobre el Coronavirus.

Así que eso detonó que se retrasarán con su calendario de lanzamientos de nuevas versiones del navegador.

Entonces, el nuevo Microsoft Edge al estar basado en Chromium también se vio impactado y acaban de hacerlo oficial a través de sus redes sociales:

In light of the current circumstances, the Edge team will pause updating the Stable channel to Edge 81 consistent with the Chromium Project. We are committed to continued security and stability updates to Edge 80. We’ll have more to share on this next week. https://t.co/nWfm87MEK2

— Microsoft Edge Dev (@MSEdgeDev) March 20, 2020