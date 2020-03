Más de 150 empresas del rubro tecnológico han decidido optar por el trabajo remoto [FW Opinión]

"Es necesario depositar confianza en el equipo y para ello hay que fijar objetivos claros".

Esta columna de opinión es de autoría de nuestra compañera Nicolle Knüst, en colaboración para FayerWayer.

Según resultados recaudados por MITI, Asociación Gremial por una Mejor Industria TI, más de 150 empresas a nivel nacional han decidido cerrar las puertas de sus oficinas físicas debido a la pandemia mundial a modo de cuidar sus colaboradores y han llevado a sus equipos a trabajar de manera remota algunos de forma obligatoria y otros como opción.

Distintas metodologías y formas de trabajo han tomado las empresas de la industria TI frente al escenario actual del virus COVID-19 para resguardar la salud de sus trabajadores y seguir funcionando de manera de entregar sus servicios con normalidad.

Desde MITI aseguran que algunas de las industrias a nivel nacional que más preparadas se encuentran para realizar esta metodología de trabajo es la industria TI, pero a pesar de ello hay ciertos pilares que se deben tomar en cuenta antes de implementarlo para que funcionen correctamente.

Para lograr una comunicación efectiva es necesario establecer niveles de canales de comunicación con usos distintos, “por ejemplo chat para preguntas que no necesitan una respuesta inmediata (Slack es una muy buena herramienta), teléfono para casos que requieren atención rápida, videoconferencias grupales para lineamientos generales. Importante dejar un chat aparte para conversaciones ligeras, que no son del trabajo propiamente tal, en este aspecto WhatsApp funciona muy bien” comenta Ignacio Parada, presidente del Directorio de MITI.

Además, es necesario documentar, “el factor remoto obliga a poner muchas más cosas por escrito a que si estuviéramos todos en la misma oficina. Por ejemplo: buenas prácticas, pautas de las reuniones, el proceso de la toma de decisiones, conocimiento del negocio, y coordinación de tareas pendientes (Trello, facilita mucho esta gestión)” explica Parada.

Respecto a la productividad, aseguran que "es necesario depositar confianza en el equipo y para ello hay que fijar objetivos claros. “Es importante que cada persona sepa lo que debe hacer, para qué y en base a qué se va a medir su producción, las métricas o KPI’s” comenta Parada

Otra gran ayuda para lograr de forma exitosa el home office es “que empresas como Cisco, Microsoft y Google, entre otras, están dando acceso gratuito a sus herramientas de colaboración en remoto y videoconferencia. Las empresas pueden usar temporalmente sin costos las versiones de pago de soluciones como Cisco Webex, Microsoft Teams y GSuite y GSuite for Education de Google” Comenta Ignacio Parada, Presidente del directorio de MITI.

El trabajo a distancia tiene numerosos beneficios y son cada vez más empresas de una amplia gama de industrias o sectores diferentes las que permiten a sus equipos trabajar de forma remota antes del brote pandémico.

Entre los beneficios según Parada se encuentran “Una mejora en la eficiencia de las personas, una reducción en gastos generales y puedes aumentar las posibilidades de contratación a talentos en otro sector geográfico. Pero sobre todo la flexibilidad de horarios y la conciliación de la vida laboral y personal, consiguiendo un aumento del compromiso de las personas con sus empresas, lo cual es fundamental en la sociedad actual. Pero todavía es posible mejorar más” Finaliza.

—

Sobre Nicolle Knüst:

Periodista, emprendedora, y coolhunter.

Hice el servicio militar en Canal 13, y el apostolado periodístico en varias revistas. Viajé por el mundo 3 años y regresé a Chile con ganas de ser mi propia Boss. Hoy fundadora y CEO de Wunder, empresa de PR & Marketing para Startups y Tech Companies. Trabajé haciendo PR para Evernote en Chile y Netflix en Ecuador. Me dedico a conectar ecosistemas de innovación y tecnología. Les estaré contando interesantes tendencias, novedades y cómo se está moviendo el mundo tech around the world… Por lo pronto, estaré escribiendo sobre Israel y Estados Unidos. En Instagram soy @nicolle.knust.